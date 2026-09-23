Alessandro Di Battista torna a parlare dopo il malore avuto a Cuba, dove è stato ricoverato e sottoposto a un intervento chirurgico. In un videomessaggio a DiMartedì, rassicura sulle sue condizioni e annuncia che tornerà presto in trasmissione per raccontare quanto accaduto.

Il messaggio in tv di Alessandro Di Battista dopo il malore a Cuba

Alessandro Di Battista è tornato a parlare con il pubblico di DiMartedì attraverso un videomessaggio, il primo dopo il grave malore accusato a Cuba lo scorso 28 agosto.

L’ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, impegnato sull’isola per un reportage giornalistico per Il Fatto Quotidiano e TvLoft, era stato colpito da un malore dopo aver accusato un forte mal di testa e aveva perso conoscenza per diverse ore. Dopo il trasferimento all’Avana, il ricovero e un intervento chirurgico, Di Battista è rientrato in Italia il 12 settembre, proseguendo poi la convalescenza in ospedale fino alle dimissioni.

Nel video appare con i capelli molto corti e una cicatrice sulla testa, ma rassicura sulle sue condizioni: «Sto bene, sempre meglio e tornerò prestissimo». Ha inoltre rivolto un ringraziamento ai medici cubani: «I medici cubani mi hanno salvato la vita. Tornerò presto, mi sento ogni giorno meglio».

Il ritorno di Di Battista a DiMartedì dopo il malore a Cuba: “Mi hanno salvato la vita”

Di Battista ha quindi spiegato di voler tornare presto negli studi di DiMartedì, anche per raccontare direttamente quanto gli è accaduto durante il soggiorno a Cuba. «Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, forse è un po’ presto, comunque tornerò prestissimo», ha dichiarato nel videomessaggio. L’ex parlamentare ha poi ringraziato il pubblico del programma per la vicinanza ricevuta: «Mi avete scritto migliaia di messaggi. Io tutto questo affetto l’ho sentito».

Un pensiero anche per Giovanni Floris, al quale ha riconosciuto lo spazio e la libertà concessigli nel corso degli anni. Di Battista ha infine anticipato l’intenzione di tornare a parlare della situazione dell’isola e delle sue posizioni politiche: «Mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba». Ha inoltre ribadito di voler utilizzare gli spazi televisivi per affrontare temi che considera importanti e per raccontare ciò che, a suo giudizio, sta vivendo il popolo cubano.

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