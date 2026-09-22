A “Lo Stato delle Cose“, Massimo Giletti ha perso la pazienza sul delitto di Garlasco. Ecco che cosa è successo.

Lo Stato delle Cose, nuova intercettazione su Sempio

Nella puntata di ieri, lunedì 21 settembre 2026, de “Lo Stato delle Cose”, si è parlato ancora una volta del delitto di Garlasco, con una nuova intercettazione di Andrea Sempio dove nomina il carabinieri Silvio Sapone: “Questo Sapone mi ha chiamato una volta perché, a quanto mi hanno detto, c’era anche un sistema in cui loro cercavano di prendere le persone che erano sottoposte a indagine e… se mi dai i soldi ti aiuto“.

Un audio che solleva nuovi dubbi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017.

Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti perde la pazienza su Garlasco: “Facciamo i seri”

La nuova intercettazione di Andrea Sempio si aggiunge al famoso bigliettino scritto dal padre Giuseppe e sequestrato un anno fa: “Venditti GIP archivia x 20.

30. €”“. Da Vespa Sempio lo aveva giustificato in questo modo: “Era un appunto che si era preso mio padre, penso fosse legato a quanto costasse ritirare le carte dell’archiviazione. Anche perché, cosa che non è passata sui media, in casa mia hanno trovato un appunto dove mio padre aveva segnato tutte le spese espresse in migliaia di euro“.

Massimo Giletti ha ricordato la spiegazione data Giuseppe Sempio in un interrogatorio di fine settembre, in cui aveva parlato di “soldi per pagare gli avvocati”, questo è quindi “una contraddizione con quello che dice il figlio. Perché uno dice una cosa e il padre ne dice un’altra? Non giriamo attorno alle minch**** o facciamo i seri o non ci stiamo in questi programmi“.