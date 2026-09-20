Chanel Totti si è confidata a Verissimo e ha parlato della separazione dei suoi genitori.

“La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male“. Chanel Totti parte da uno dei periodi più difficili della sua vita per raccontarsi a Verissimo. A 19 anni, la figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è tornata con la memoria ai mesi in cui la fine della relazione tra i suoi genitori è diventata uno degli argomenti più discussi sui media e sui social.

Un periodo complicato non soltanto per ciò che stava accadendo all’interno della famiglia, ma anche per l’enorme attenzione arrivata dall’esterno. “Parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere“, ha raccontato Chanel a Silvia Toffanin, spiegando quanto possa essere difficile assistere alla diffusione di commenti e ricostruzioni quando si è direttamente coinvolti.

“Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi“, ha sottolineato, rimarcando la distanza tra ciò che il pubblico vede e la realtà vissuta dalla famiglia.

Chanel Totti: “Mi sentivo osservata perché ero figlia di”

Crescere con un cognome così noto ha significato per Chanel confrontarsi fin da bambina con un’attenzione mediatica particolare.

Essere la figlia dell’ex capitano della Roma e di una delle conduttrici più conosciute della televisione italiana l’ha portata a sentirsi osservata ancora prima di poter costruire una propria identità pubblica. “Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’“, ha raccontato. Una sensazione che con il passare degli anni ha imparato a gestire, anche se la notorietà della famiglia continua inevitabilmente ad accompagnarla.

Nel corso dell’intervista, Chanel ha parlato anche dei nuovi equilibri familiari costruiti dopo la separazione. Un passaggio particolarmente importante riguarda il rapporto con la madre Ilary, che negli ultimi anni ha iniziato una nuova fase della propria vita accanto a Bastian Müller.

Il matrimonio di Ilary e il desiderio di diventare mamma

Chanel ha partecipato insieme ai fratelli Cristian e Isabel alle nozze della madre con Bastian Müller, celebrate a Ravello. Un momento che, dalle sue parole, sembra aver vissuto con serenità, concentrandosi soprattutto sulla felicità di Ilary. “Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo“, ha detto durante l’intervista. Una frase che restituisce l’immagine di un rapporto molto stretto tra madre e figlia e di una giovane che, nonostante le difficoltà vissute negli anni della separazione, oggi sembra guardare soprattutto alla serenità delle persone a cui vuole bene.

Nel suo racconto c’è spazio anche per un desiderio personale legato al futuro. Chanel ha infatti confessato di voler diventare mamma giovane: “Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane“. Un progetto che immagina anche alla luce del rapporto che ha costruito con la propria madre. La giovane ha spiegato di desiderare, un giorno, di poter instaurare con un eventuale figlio lo stesso legame stretto che oggi sente di avere con Ilary.