La “mela avvelenata” di Valeria Marini al Grande Fratello Vip nasconde una verità decisamente più surreale di quanto si potesse immaginare. A distanza di tempo, la showgirl ha raccontato cosa le provocò realmente il malore e ha svelato di aver ingerito per errore un oggetto utilizzato nella scenografia della Casa.

La verità sulla “mela avvelenata” al GF Vip

Valeria Marini ha finalmente raccontato cosa sarebbe realmente accaduto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip, quando un improvviso malore l’aveva costretta a vomitare in giardino. In quel momento la showgirl aveva pensato che qualcuno potesse aver manomesso il frutto, arrivando a ipotizzare che le fosse stata messa sopra una sostanza.

Anche gli altri concorrenti, preoccupati, avevano temuto inizialmente che potesse trattarsi di un virus.

A distanza di tempo, però, la stessa Marini ha fornito una spiegazione decisamente diversa. Parlando con Pamela Prati mentre si trovava in cucina, ha rivelato di aver ingerito per errore una mela utilizzata come elemento scenografico, anziché un frutto vero.

“Erano tutti pezzi di mela che volavano, menomale che l’ho buttata fuori e non mi sono intossicata”, ha ricordato la showgirl, spiegando che quelle mele erano state verniciate per esigenze di scena.

Il malore e le conseguenze dopo il reality per Valeria Marini

L’episodio, inizialmente interpretato come una possibile intossicazione alimentare o come una conseguenza dell’eccessivo consumo di cibo, avrebbe quindi avuto un’origine molto più insolita. Marini ha spiegato di aver ingerito la vernice presente sull’oggetto di scena e di aver avuto conseguenze anche dopo la conclusione della sua esperienza nella Casa. “Quando sono uscita, ho fatto le flebo disintossicanti, era come se mi fossi mangiata la vernice”, ha raccontato, respingendo inoltre l’ipotesi secondo cui il malore fosse stato provocato semplicemente da ciò che aveva mangiato durante la giornata.

La ricostruzione della showgirl cambia così il significato di quella scena diventata rapidamente virale: nessun presunto sabotaggio e nessuna misteriosa sostanza aggiunta al cibo, ma un errore legato a un oggetto di scena scambiato per una mela vera. Un episodio insolito che, fortunatamente, non avrebbe avuto conseguenze cliniche gravi, ma che è rimasto tra i momenti più singolari vissuti da Marini nel reality.