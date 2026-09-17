Ci siamo, dopo 26 anni dalla prima volta, Marina La Rosa è pronta a entrare nuovamente nella Casa del Grande Fratello come concorrente. Prima però ha parlato di Cristina Plevani, vincitrice proprio della prima edizione del reality.

Grande Fratello Vip: il ritorno di Marina La Rosa

Questa sera, giovedì 17 settembre 2026, partirà la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che vedrà sempre Ilary Blasi al timone affiancata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste.

Nella casa, a distanza di 26 anni dalla prima volta, farà il suo ingresso come concorrente Marina La Rosa, una delle indimenticate protagoniste della prima edizione del reality show. La 49enne siciliana ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato della prima edizione del reality: “L’Italia si è fermata a guardarci.

Io sono stata amata, odiata, giudicata, insultata, desiderata. Ero divisiva, anche se si usavano parole meno eleganti. È un tatuaggio che non mi toglierò più. Mi vedete solo come quella del Grande Fratello? Tiè, ora ci ritorno.“

Gf Vip, Marina La Rosa rompe il silenzio su Cristina Plevani: la rivelazione

Al Corriere della Sera, Marina La Rosa ha parlato anche del famoso “triangolo” tra lei, Cristina Plevani e Pietro Taricone: “La gattamorta, io.

E la casalinga di Voghera, lei, Cristina Plevani. Era totalmente innamorata di Pietro, mentre lui veniva da me a cercare di convincermi a fare qualcosa, di sessuale ovviamente. Anche se a Pietro non fregava niente di lei, e lui non era il mio tipo, io venivo comunque percepita come l’elemento di disturbo nella loro storia d’amore. Tifavano per lei, la donna sottomessa all’uomo.” Dopo il reality, Marina e Pietro divennero ottimi amici.