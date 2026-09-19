La prima puntata del reality ha già regalato momenti esilaranti, uno di questi ha attirato l'attenzione dei social.

Il GF VIP ha iniziato la propria avventura nella serata di giovedì 17 settembre con l’ingresso degli inquilini, oltre agli ufficiali già visti nella Open House di inizio settimana così il pubblico ha potuto capire chi frequenterà il set e potrà scontrarsi per puntare alla vittoria, tuttavia non sono mancati i primi colpi di scena.

Oltre ai 4 già noti altri volti hanno fatto il loro ingresso

Oltre ai 4 concorrenti visti durante la Open House altri concorrenti hanno fatto il loro ingresso nella casa, la prossima puntata si terrà questa sera 19 settembre e per i due più votati ci sarà l’immunità.

Diversi i volti noti che hanno deciso di avventurarsi in questa nuova edizione e tra questi sono finiti in nomination tra gli altri, Carmen Di Pietro; Moreno Morello e Giancarlo Danto.

E’ bene ricordare che non saranno eliminati, anche perché stasera entranno altri concorrenti che inizieranno la loro esperienza all’interno del reality.

Il concorrente in mezzo al nubifragio, tutti sotto choc

La prima puntata ha fatto registrare un ottimo valore di share complessivo con il 16,92% e un massimo di poco superiore al 25% con oltre 3 milioni di telespettatori, particolarmente rilevante il dato della fascia 15-34 anni che ha visto e commentato sui social.

Uno dei momenti di maggior successo della puntata è stato il violento nubifragio che si è abbattuto sulla casa, non tanto per la mole d’acqua che ha allagato il giardino quanto per la reazione assurda di un concorrente.

Come riporta CaffeinaMagazine, un concorrente è uscito in giardino ed ha camminato sotto l’acqua, sui social hanno soprannominato il momento “singing in the rain GF edition”.

Il concorrente non è stato individuato ma il momento ha indubbiamente scatenato ilarità sia tra il pubblico che negli altri inquilini che nel frattempo erano all’interno della casa protetti dal vetro esterrefatti da quanto hanno visto.