E’ arrivata l’ultima mossa da parte di Donald Trump, che su Truth ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca la Cnn, Politico e Ms Now. Ecco il motivo.

“Fuori dalla Casa Bianca”. Trump bandisce Cnn, Politico e Ms Now

Sul suo social Truth Donald Trump ha annunciato di aver bandito dalla Casa Bianca la Cnn, Politico e Ms Now, secondo lui organi di informazione che diffondono fake news: “Sono orgoglioso di annunciare che, con effetto immediato, bandisco dalla Casa Bianca la ‘Fake News Cnn’, ‘MsNow’ (che ha recentemente cambiato nome da Msnbc a causa della mancanza di ascolti e credibilità!) e ‘Politico’ (beneficiari di un contratto di abbonamento illegale e ridicolo da otto milioni di dollari, un record assoluto, stipulato direttamente con il governo degli Stati Uniti sotto la presidenza del disonesto Joe Biden per tenerli ‘in vita’: a me sembra corruzione!) a seguito della loro costante diffusione di fake news.

Gli organi di informazione non dovrebbero poter scrivere o riferire costantemente invenzioni e bugie quando trattano del presidente degli Stati Uniti, dell’Amministrazione Trump o degli Stati Uniti d’America. Seguiranno altri organi di stampa diffusori di fake news”.

La replica della Cnn al post di Donald Trump

“Al momento non ci sono indicazioni” che la minaccia di Trump di bandire dalla Casa Bianca la Cnn, Politico e MsNow si concretizzi.

A riferirlo il giornalista della Cnn Brian Stelter: “al momento, lavoriamo come sempre. Aspettiamo le prossime ore”. Dalla Cnn è poi arrivata una presa di posizione ufficiale contro l’annuncio di Trump in una nota: “Qualora dovesse concretizzarsi il divieto minacciato dal presidente Trump, si tratterebbe di un attacco illegittimo alla libertà di stampa.

In base alla Costituzione degli Stati Uniti, abbiamo il diritto di svolgere tale attività informativa senza ostacoli né interferenze da parte del governo.“