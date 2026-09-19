Donald Trump ha annunciato un accordo con Danimarca e Groenlandia sul ruolo degli Usa nella sicurezza dell'isola.

Donald Trump ha annunciato un accordo con la Danimarca e la Groenlandia che, secondo quanto riferito dal presidente americano, garantirà agli Stati Uniti un ruolo permanente nella sicurezza dell’isola artica. L’annuncio è arrivato attraverso un lungo messaggio pubblicato su Truth Social, nel quale Trump ha parlato di un’intesa destinata a rafforzare la presenza americana in Groenlandia e a impedire a potenziali avversari degli Stati Uniti di stabilirvi basi o presenze militari.

Il contenuto dell’intesa, tuttavia, non è ancora interamente pubblico e l’accordo non è ancora entrato in vigore. La premier danese Mette Frederiksen ha confermato che Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare il documento la prossima settimana, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Successivamente saranno necessarie le procedure parlamentari previste nei rispettivi ordinamenti.

Trump: “Presenza militare significativa in Groenlandia”

Nel suo post, Trump ha affermato che l’accordo consentirà agli Stati Uniti di avere “per sempre” la possibilità di agire in Groenlandia quando necessario per garantire e difendere la sicurezza dell’isola e degli Stati Uniti. Il presidente americano ha inoltre sostenuto che nessun avversario di Washington potrà avere una base, una presenza militare o effettuare determinati investimenti sensibili in Groenlandia senza l’autorizzazione degli Stati Uniti.

Trump ha definito l’intesa come un accordo a “durata infinita” e ha annunciato l’avvio immediato del processo per sviluppare una presenza militare americana più consistente sull’isola.

Gli Stati Uniti dispongono già di una presenza militare in Groenlandia. A nord-ovest dell’isola si trova la Pituffik Space Base, struttura strategica utilizzata per attività di allerta missilistica, difesa e sorveglianza spaziale. La presenza americana nell’isola deriva da accordi di difesa risalenti al 1951. L’intesa annunciata da Trump punta quindi ad ampliare e rendere più strutturato il ruolo statunitense nell’area artica, senza prevedere, secondo le informazioni disponibili, un trasferimento della sovranità della Groenlandia agli Stati Uniti.

La Danimarca: “Sovranità e integrità territoriale riconosciute”

La Danimarca ha confermato l’esistenza dell’accordo, sottolineando però un elemento centrale: l’intesa riconosce la sovranità e l’integrità territoriale del Regno di Danimarca, oltre al diritto del popolo groenlandese all’autodeterminazione. Frederiksen ha definito l’accordo un rafforzamento della sicurezza comune nell’Artico e nel Nord Atlantico, con ricadute anche per la Nato e l’Europa.

Anche il primo ministro groenlandese Jens-Frederik Nielsen ha accolto positivamente l’intesa, affermando che dovrebbe contribuire a garantire e rafforzare la sicurezza dell’isola. Il passaggio decisivo sarà ora la formalizzazione dell’accordo. La firma è prevista durante l’Assemblea generale dell’Onu della prossima settimana, dopodiché il testo dovrà affrontare le procedure parlamentari necessarie per diventare operativo. Fino ad allora, la portata concreta delle nuove prerogative americane resta legata al contenuto definitivo dell’intesa.