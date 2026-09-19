Un patto storico lega USA, Danimarca e Groenlandia: sicurezza artica e diritto all’autodeterminazione sotto una nuova luce.

Il presidente statunitense Donald Trump ha utilizzato il suo profilo su Truth Social per comunicare un’intesa di portata strategica tra gli Stati Uniti, la Danimarca e la Groenlandia. L’annuncio, avvenuto in seguito a una serie di incontri diplomatici, dichiara che Washington avrà “per sempre” la facoltà di intervenire in materia di difesa sull’isola artica più grande del mondo, senza alcun onere finanziario per il Paese.

La dichiarazione si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica nel Nord Atlantico, dove le potenze rivali cercano di incrementare la loro presenza.

Dettagli dell’accordo annunciato da Trump

L’intesa prevede che gli Stati Uniti assumano il controllo permanente sulla sicurezza della Groenlandia, includendo anche le future esigenze strategiche dell’isola.

In parole povere, nessun paese avversario potrà stabilire basi militari o avviare investimenti sensibili senza il consenso scritto di Washington. Trump ha sottolineato che non saranno sostenuti costi da parte americana, definendo il patto “un sogno che si avvera” per gli USA. L’accordo non comporta alcuna cessione territoriale, ma consolida un diritto militare su scala indefinita.

Il controllo permanente della sicurezza

Il documento, ancora da firmare formalmente, stabilisce che la presenza militare statunitense potrà essere rafforzata a discrezione americana, con l’obiettivo di impedire a potenze come Russia o Cina di insediarsi sull’isola. Trump ha precisato che la misura è volta a “garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti”. Secondo le parole della Casa Bianca, l’accordo risponde a preoccupazioni di lungo periodo riguardo alla vulnerabilità della regione artica.

Reazione dei governi di Copenaghen e Nuuk

Il governo danese ha confermato che l’intesa è in fase di definizione e che la firma è prevista entro la prossima settimana, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. La premier Mette Frederiksen ha accolto con entusiasmo l’accordo, evidenziando il suo valore per la NATO e per l’intera Europa. Ha inoltre ribadito che il patto “riconosce la sovranità e l’integrità territoriale del Regno, nonché il diritto del popolo groenlandese all’autodeterminazione”.

Diritti di autodeterminazione groenlandesi

Il presidente del Naalakkersuisut, Jens-Frederik Nielsen, ha sottolineato che l’accordo tiene conto degli interessi della Groenlandia e del suo ruolo nella cooperazione internazionale. Pur accogliendo la prospettiva di una maggiore sicurezza, ha ricordato che le decisioni finali dovranno passare attraverso le procedure parlamentari danesi e groenlandesi prima di entrare in vigore.

Impatti per la NATO, l’Europa e lo scenario globale

Secondo gli esperti di difesa, il patto potrà rafforzare la posizione della NATO nell’Artico, offrendo una risposta più coordinata a eventuali minacce provenienti da potenze rivali. L’Unione Europea, pur non essendo direttamente parte dell’accordo, potrebbe trarne benefici grazie a una maggiore stabilità nella regione del Nord Atlantico. Tuttavia, alcuni osservatori temono che l’estensione dell’influenza statunitense possa inasprire le tensioni con la Russia e la Cina, che hanno mostrato interesse crescente per le rotte marittime artiche.

Una volta ratificato, l’accordo dovrà superare le consuete fasi parlamentari di Danimarca e Groenlandia; solo allora diventerà operativo. Nel frattempo, la comunità internazionale osserva con attenzione le evoluzioni, consapevole che la Groenlandia, pur rimanendo parte del Regno di Danimarca, si trova al centro di una nuova dinamica di sicurezza globale.