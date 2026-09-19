Simone Annicchiarico finisce al centro delle polemiche al GF Vip dopo alcune dichiarazioni che hanno fatto discutere dentro e fuori dalla Casa. Il concorrente ha criticato la regia del reality e si è lasciato andare anche a un commento su Sal Da Vinci, alimentando le ipotesi sulle possibili conseguenze delle sue parole.

Simone Annicchiarico e la regia del GF Vip: l’uscita sugli autori

Sono bastati pochi giorni nella Casa del Grande Fratello Vip per portare Simone Annicchiarico al centro dell’attenzione. Il concorrente, noto anche per essere figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, sta mostrando un carattere particolarmente spontaneo, alternando momenti ironici ad alcune uscite destinate a far discutere. Tra le più commentate c’è quella rivolta alla regia del reality: dopo che agli inquilini era stato chiesto di mandare qualcuno in confessionale, la comunicazione non sarebbe risultata sufficientemente chiara.

Annicchiarico ha quindi domandato chi dovesse presentarsi, aggiungendo: “Avete parlato come degli analfabeti, non si è capito niente”. Dalla regia, senza replicare alla provocazione, è arrivata semplicemente l’indicazione del nome di Marina.

GF Vip, Simone Annicchiarico verso la squalifica? La frase che scatena il caos

A far discutere ulteriormente è stato poi un commento pronunciato durante una conversazione con alcuni compagni di gioco.

Annicchiarico ha parlato della musica di Sal Da Vinci, ultimo vincitore del Festival di Sanremo, affermando: “Ragazzi, ma questa è musica per sottosviluppati, insomma”. Poco dopo ha cercato di identificare il cantante aggiungendo: “So chi è Sal Da Vinci, quel signore tutto tinto, neomelodico”. Le parole hanno rapidamente attirato l’attenzione, alimentando il dibattito sulle esternazioni del concorrente e sui possibili sviluppi della sua esperienza nel reality.

Il comportamento di Annicchiarico sarà quindi osservato anche nelle prossime puntate e, sui social, c’è già chi si interroga sulla possibilità di una squalifica dal reality. La puntata di sabato 19 settembre, condotta da Ilary Blasi su Canale 5, potrebbe fare chiarezza sulle reazioni della produzione alle sue ultime esternazioni e sull’eventuale presenza di provvedimenti.