Tensioni tra Elodie e Megan Ria: Instagram, gossip e anticipazioni GF Vip

Tensioni tra Elodie e Megan Ria: Instagram, gossip e anticipazioni GF Vip

Alla vigilia dell’inizio della nuova stagione del Grande Fratello Vip l’attenzione dei fan si è spostata su una vicenda personale che coinvolge Elodie e la sua ballerina Megan Ria. Dopo anni di amicizia, la cantante ha deciso di smettere di seguirla su Instagram gesto che ha subito alimentato una serie di speculazioni sui social media.

Il confronto in diretta con Selvaggia Lucarelli

Quando l’opinionista Selvaggia Lucarelli ha chiesto a Megan Ria chiarimenti sulla decisione di Elodie, la ballerina ha risposto definendo la questione «gossip becero». La risposta ha subito inasprito il tono del dibattito, spingendo Lucarelli a replicare con un’espressione tagliente: “Bastava dire non ho voglia di parlarne, dire che è solo gossip, come se tu fossi Margherita Hack… Sei qui per parlare di fisica nucleare?”.

Le parole della manager di Megan Ria

La reazione non è stata gradita nemmeno alla manager di Megan Ria, che ha pubblicato un messaggio su Instagram rivolto alla giovane artista. Nel post ha scritto: “Hai 21 anni, ma sei una ragazza matura, buona e per bene. Immediatamente sei stata buttata nel gioco, ma va bene così.

Si impara, si cresce. Ti auguro leggerezza, divertimento e di imparare da chi sa più di te”. Questo intervento ha ulteriormente alimentato la discussione, mostrando il sostegno dell’accompagnatore di Megan alla cantante.

Indiscrezioni da Giulia Soponariu e il ruolo di Fabio Stroscio

Un altro tassello è stato fornito da Giulia Soponariu finalista della stagione condotta da Simona Ventura e ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo. Giulia ha dichiarato di aver parlato con un ballerino di nome Fabio definito “vicinissimo a Elodie”, il quale le avrebbe assicurato che Elodie e Franceska affronteranno la questione più avanti. Sebbene il cognome di Fabio non sia stato esplicitato, l’unico Fabio presente nella troupe di Elodie è Fabio Stroscio il che fa pensare a una possibile fonte delle indiscrezioni. Al momento non esistono conferme ufficiali, quindi le informazioni rimangono al livello di rumore di fondo.

Segnali social: il like di Ginevra Festa

Nel contesto di questa tensione, la ballerina Ginevra Festa ha messo like a un video pubblicato sulla pagina Instagram del Grande Fratello in cui Megan Ria spiega di non capire il motivo dell’unfollow di Elodie. Il gesto, seppur semplice, è stato interpretato come un possibile appoggio o, quantomeno, una nota di presenza che non è passato inosservato dal pubblico.

Il quadro generale della nuova edizione del GF Vip

Parallelamente alle polemiche, la nona edizione del Grande Fratello Vip è stata lanciata con Ilary Blasi alla conduzione e Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste. Il cast conta 18 concorrenti, tra cui volti già noti come Alex Belli (attore e modello), Guendalina Tavassi (influencer), Jonathan Kashanian (vincitore della quinta edizione) e Andreas Müller (vincitore della 16ª edizione di Amici). Altri partecipanti includono Simone Annicchiarico figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, Marina La RosaValeria MariniMichelle MasulloFederica Morello e, naturalmente, la stessa Megan Ria. L’Open House di anteprima, avvenuta il 15 settembre su Mediaset Infinity, ha visto entrare in Casa Carmen Di PietroJonathan KashanianPiera Meloni e Alessandro Varsi i quali hanno ricevuto una coreografia speciale preparata da Francesca Manzini.

Con la messa in onda prevista per il 21 e 25 settembre, la stagione promette nuovi colpi di scena, sia a livello di gioco che nelle dinamiche interpersonali, tra cui sicuramente quelle che coinvolgono Elodie e il suo entourage.