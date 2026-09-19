Barbara D’Urso torna a Ballando con le Stelle, ma questa volta non scenderà in pista. A pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, arriva l’indiscrezione sulla sua presenza in giuria: dopo settimane di voci e trattative, il suo ritorno nel programma di Milly Carlucci sarebbe ormai definito.

Barbara D’Urso verso la giuria di Ballando con le Stelle

Mancano ormai poche settimane al debutto della nuova edizione di Ballando con le Stelle, attesa su Rai 1 dal 3 ottobre, e il cast continua a riservare novità. Tra i cambiamenti più rilevanti c’è quello che riguarda la giuria, destinata a rinnovarsi con l’ingresso di Alberto Matano, già protagonista del programma nel ruolo di custode del tesoretto.

Accanto a lui sono confermati Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni e Guillermo Mariotto. A tenere banco, però, è soprattutto il nome di Barbara D’Urso, sulla cui presenza si sono susseguite indiscrezioni per tutta l’estate.

Dopo l’esperienza del 2025 come concorrente e il confronto televisivo con Selvaggia Lucarelli, l’ex volto Mediaset sarebbe ora pronta a tornare nello show di Milly Carlucci in una veste completamente diversa: quella di giurata.

Il nodo sarebbe stato sciolto da Santo Pirrotta, che nella sua rubrica su Vanity Fair ha annunciato la firma del contratto. Il giornalista ha scritto che, nonostante i presunti ostacoli e i “veti” di cui si era parlato nei mesi scorsi, “la sua vera sostenitrice è sempre stata Milly Carlucci, che l’ha voluta fortemente”.

Barbara D’Urso e Ballando con le Stelle: i retroscena sulla firma del contratto

Secondo quanto riferito da Pirrotta, il contratto sarebbe ormai arrivato e sarebbe stato predisposto appositamente per la conduttrice. L’articolo smentisce inoltre le indiscrezioni circolate nelle scorse settimane riguardo a presunte richieste particolari legate alla sistemazione in albergo, al gruppo di professionisti per trucco e parrucco o a un cachet fuori dagli standard. “Non ci sono state richieste da diva”, si legge nella ricostruzione del giornalista, che descrive invece una trattativa conclusa senza le presunte condizioni eccezionali di cui si era parlato.

Il nuovo incarico riporterebbe quindi D’Urso nello studio di Ballando con le Stelle dopo la partecipazione alla precedente edizione, quando aveva gareggiato sulla pista insieme a Pasquale La Rocca. Il suo eventuale ingresso in giuria arriva inoltre dopo l’uscita di Selvaggia Lucarelli, che aveva occupato per dieci anni quella poltrona e che nel frattempo è passata alla conduzione del Grande Fratello Vip.

Parallelamente, D’Urso continua a lavorare anche su altri progetti. In questi giorni ha pubblicato sui social alcune immagini girate tra palco e backstage, nelle quali compare con una delle sue caratteristiche cartellette. I contenuti sembrano collegarsi a un nuovo progetto teatrale, “Barbaramente”, che dovrebbe portarla in tournée nell’aprile 2027, con appuntamenti annunciati in diverse città italiane.