Il Grande Fratello Vip è iniziato da pochi giorni, ma nella Casa più spiata d’Italia non mancano già le scene destinate a far discutere. A conquistare l’attenzione del pubblico è stato Simone Annicchiarico, 56 anni, conduttore televisivo e figlio dell’indimenticato Walter Chiari, protagonista di un lungo e surreale monologo sulle teorie scientifiche.

Tutto è avvenuto in giardino, durante una conversazione con Marina La Rosa e Moreno Morello.

A stimolare il conduttore a proseguire è stata soprattutto Marina, che ha seguito con curiosità e ironia il suo ragionamento. Morello, invece, ha provato più volte a riportare la discussione su basi scientifiche, forte anche della sua esperienza televisiva nella divulgazione e nella lotta alle bufale. Il primo argomento affrontato è stato quello dell’evoluzione. Annicchiarico ha manifestato apertamente le proprie perplessità sulla teoria di Darwin, sostenendo di non credere che l’uomo abbia avuto origine dalle scimmie.

“Poi me posso sbaglià, ma per me Darwin è una caz**ata mostruosa. Noi non veniamo assolutamente dalle scimmie. Le scimmie sono scimmie e gli uomini sono uomini“, ha affermato il conduttore, arrivando a mettere in discussione anche il passaggio evolutivo tra specie acquatiche e terrestri. A quel punto Morello ha provato a sintetizzare la spiegazione scientifica con una risposta molto semplice: “Sì, abbastanza.

Si chiama evoluzione“.

Dalla gravità ai dinosauri: il confronto con Marina La Rosa

La conversazione è poi proseguita toccando altri temi, dai dinosauri alle leggi della fisica. “I dinosauri sono un altro grandissimo problema“, ha dichiarato Annicchiarico, prima di spostare il discorso sulla gravità.

Il conduttore ha quindi sostenuto che la gravità non sarebbe esistita in epoca romana o ai tempi degli Egizi, confondendo evidentemente l’esistenza del fenomeno fisico con la sua scoperta e la sua successiva descrizione scientifica. Marina La Rosa ha cercato di correggere il tiro, spiegando che il punto era la conoscenza e lo studio del fenomeno, non la sua comparsa.

Il confronto è quindi proseguito tra riferimenti alla densità molecolare, alla forma della Terra e al comportamento dell’acqua sulla superficie terrestre. Un ragionamento che ha lasciato spazio a numerosi passaggi apparentemente paradossali e che, una volta circolato sui social, ha rapidamente attirato l’attenzione degli spettatori.

GF Vip, Annichiarico: le parole su Maria De Filippi

Il momento più curioso è arrivato poco dopo, quando Annicchiarico ha pronunciato il nome di Maria De Filippi. Il conduttore ha fatto appena in tempo a dire: “Stop al televoto, Maria De Filippi, vedi la più grande esibizione della tua vita…“, prima che l’audio della diretta venisse interrotto. La coincidenza ha immediatamente alimentato le reazioni online. Diversi utenti hanno ipotizzato che il silenziamento fosse legato proprio alla citazione della conduttrice e hanno parlato sui social di una possibile censura. Non è però chiaro se l’interruzione dell’audio fosse effettivamente collegata alle parole di Annicchiarico o a esigenze della regia.

Il suo passato nel mondo della televisione rende ancora più curioso il contrasto tra il conduttore professionale e il personaggio decisamente irriverente mostrato in questi primi giorni di reality. Il suo confronto con Morello e La Rosa, tra teorie sull’evoluzione, dinosauri e gravità, è intanto diventato uno degli episodi più commentati della diretta.