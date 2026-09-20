A quasi un anno dalla fine della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, Anita Mazzotta torna a parlare della sua vita lontano dalle telecamere. In un’intervista a Fanpage, l’ex gieffina ha raccontato come è cambiata la sua quotidianità dopo la vittoria nel reality condotto da Simona Ventura, soffermandosi soprattutto sulla relazione con Matteo Pepe, nata proprio durante il programma.

Il rapporto, iniziato davanti alle telecamere, è proseguito anche una volta spente le luci della Casa. E oggi, nonostante la distanza tra Milano e Roma, i due continuano a vivere la loro storia con entusiasmo.

Anita e Matteo, l’amore continua anche a distanza

“Stiamo ancora insieme e siamo molto felici“, ha raccontato Anita. Per lei, ripensando a come è nata la relazione, sembra quasi di trovarsi davanti a una storia già scritta: “Fuori la nostra relazione è un continuo crescere“.

La distanza geografica, con Anita a Milano e Matteo a Roma, non sembra aver indebolito il legame. Al contrario, la giovane racconta di essere riuscita a trovare un equilibrio che permette alla coppia di vedersi più spesso di quanto avesse inizialmente immaginato. Per ora, però, non è in programma una convivenza. “Non ancora, stiamo insieme da quasi un anno ed è giusto fare le cose con i tempi giusti“, ha spiegato Anita, raccontando quanto sia profondo il sentimento che prova per Matteo.

“Ho avuto altre due storie importanti in passato, ma il sentimento che c’è con Matteo va oltre” ha aggiunto.

Un amore che la giovane collega anche alla figura della madre: “Spesso ho pensato che sia stato un regalo che mi è stato mandato da mia madre“. Anita ha poi chiarito che tra lei e Matteo non ci sono mai state vere rotture. Come accade in qualsiasi coppia, anche loro hanno avuto dei momenti di confronto, ma senza arrivare a interrompere la relazione. “Mai una crisi o una rottura. Abbiamo i classici litigi che possono avere tutte le coppie, ma la cosa bella è che sono sempre confronti costruttivi. Non ci siamo mai lasciati“, ha sottolineato.

La vita dopo il reality e i 100 mila euro della vittoria

Terminata l’esperienza nella Casa, Anita ha mantenuto alcuni dei rapporti nati durante il reality. Tra le persone con cui è rimasta maggiormente in contatto c’è Benedetta, che considera una presenza importante anche nei mesi successivi alla trasmissione. “Sento soprattutto Benedetta. Oltre a Matteo, è la persona che mi ha sostenuto di più“, ha raccontato. Con le altre ex concorrenti, invece, i contatti sarebbero più sporadici: “Ogni tanto sento anche Giulia o Grazia, ma il legame più forte è rimasto con loro due“.

Durante l’intervista, Anita ha parlato anche dei 100 mila euro ricevuti come premio per la vittoria del Grande Fratello. Una somma che, almeno per il momento, ha scelto di non spendere né investire. “Li ho messi da parte per qualsiasi futura necessità, come una forma di sicurezza“, ha spiegato. La sua strategia è semplice: comportarsi come se quei soldi non fossero mai arrivati, così da poterli utilizzare in caso di bisogno. “Non li ho investiti neanche in minima parte, li ho presi e messi subito via” ha spiegato. Dopo il successo nel reality, dunque, Anita sembra aver scelto di concentrarsi soprattutto sulla vita privata e sui progetti per il futuro. Al centro c’è una relazione che, nata sotto i riflettori, continua a crescere lontano dalle telecamere, nonostante la distanza.