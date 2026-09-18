Marina La Rosa riappare nella Casa del Grande Fratello Vip e scambia frecciate con Cristina Plevani, rinfrescando vecchie tensioni e aprendo nuove ipotesi di amicizia.

Il Grande Fratello Vip apre le porte a una figura storica: Marina La Rosa la celebre concorrente della prima edizione. Dopo 26 anni, la showgirl siciliana ritorna nella Casa più spiata d’Italia, suscitando subito l’attenzione dei fan e dei media. Il suo ingresso, previsto per la prima serata in onda su Canale 5, è accompagnato dalla conduzione di Ilary Blasi e dall’affiancamento delle opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

L’intervista concessa al quotidiano nazionale ha rivelato motivi personali ed economici, ma anche la consapevolezza di dover affrontare una nuova ondata di giudizio pubblico.

Il ritorno di Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Nel colloquio con il giornale, Marina ha ammesso di aver rifiutato l’invito inizialmente: “Alla prima telefonata ho detto di no”.

Tuttavia, il cachet proposto dall’emittente si è rivelato decisivo: “Mi pagano per giocare e divertirmi, quindi ho accettato”. Oltre al compenso, la showgirl ha sottolineato il desiderio di rivivere un’esperienza che ha segnato la sua vita, dichiarandosi provocatrice, sincera, empatica e libera. L’eventuale scontro con l’opinionista Selvaggia Lucarelli è stato considerato parte integrante del format “all-inclusive” del Grande Fratello Vip.

Ricordi della prima edizione e le proprie difficoltà

Marina ha ripercorso le sue origini nel 2000, quando si presentò alle audizioni tra più di 16.000 aspiranti. Il suo atteggiamento spavaldo – “mi presentai con aria di sufficienza” – ha incuriosito gli autori, la cui reazione è stata quotare la sua personalità come un elemento di rottura. Dopo l’eliminazione alla 71ª giornata (su 99 totali), il pubblico la ha aspramente attaccata, costringendola a ricorrere a due guardie del corpo per gestire gli insulti per le strade. L’esperienza l’ha portata a soffrire di attacchi di panico, a intraprendere un percorso di analisi e a conseguire la laurea in psicologia.

Le tensioni con Cristina Plevani: commenti e risposte

Le parole di Marina nell’intervista hanno immediatamente scatenato una risposta da parte di Cristina Plevani sui social. Il video della bresciana, vincitrice della prima edizione, è stato un mix di ironia e critica: “Sono di Iseo, non di Voghera. Buon Grande Fratello e vincilo questa volta”. Cristina ha anche precisato che, sebbene Marina sia stata la sua “antagonista per eccellenza”, non vi è alcun astio tra le due: “Io e Marina non siamo amiche ma nemmeno nemiche”. Il ricordo di quei primi anni è rimasto vivo, soprattutto la dinamica sentimentale che vedeva Cristina innamorata di Pietro Taricone mentre Marina veniva percepita come perturbatrice.

Dinamiche sentimentali della prima edizione

Marina ha definito la sua figura come “la gattamorta” rispetto a “la casalinga di Voghera” rappresentata da Cristina. Ha spiegato che Pietro Taricone cercava di coinvolgerla in situazioni sessuali, anche se non era il suo tipo, rendendola “l’elemento di disturbo” nella storia d’amore tra gli altri due. Cristina ha confermato che gli spettatori tifavano per lei, vedendola come “la donna sottomessa all’uomo”. Questo retroscena rimane uno dei punti più citati quando si analizzano le relazioni interne alla casa.

Altri concorrenti e le previsioni per la nuova stagione

Cristina Plevani ha anche commentato il cast attuale. Ha elogiato Carmen Di Pietro e Valeria Marini definendole “mostri sacri” del reality per la loro capacità di creare dinamiche coinvolgenti e di divertire il pubblico. Giulia Provedi è stata descritta come una presenza frizzante, sorridente e positiva mentre Simone Annichiarico ha suscitato curiosità: la bresciana spera che possa diventare “il comodino” della puntata, ma al contempo vede la possibilità di una “bella amicizia” tra lui e Marina, basata su un’affinità intellettuale. Cristina ha inoltre espresso un lieve timore che la prima puntata fosse noiosa, in quanto limitata alla presentazione dei concorrenti, ma attende con impazienza gli sviluppi futuri, sperando in momenti di litiga che potrebbero rinvigorire il programma.

Le dichiarazioni di Cristina Plevani dimostrano che, nonostante le divergenze, le due ex concorrenti mantengono una relazione di rispetto reciproco, pronta a trasformarsi in un’amicizia intellettuale se le circostanze lo permetteranno. Resta da vedere come la dinamica tra i nuovi partecipanti, soprattutto tra Marina, Simone e gli “mostri sacri“, influenzerà il corso della stagione, ma una cosa è certa: il pubblico sarà di nuovo al centro di una delle sfide più discusse della televisione italiana.