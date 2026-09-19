La seconda edizione di RIP – Roast in Peace è arrivata su Prime Video e tra i protagonisti del nuovo appuntamento c’è Fedez. Il rapper milanese si è sottoposto alla raffica di battute di Stefano Rapone, Eleazaro Rossi, Max Angioni e Martina Catuzzi, che hanno spaziato dai fatti più discussi della sua vita privata e professionale fino ai problemi di salute che lo hanno coinvolto.

Fedez ha incassato i colpi ridendo e sembrando particolarmente divertito dalle provocazioni. Ma, una volta terminato il roast, è arrivato anche il suo momento di replica. Alcune delle battute pronunciate dal cantante durante la registrazione, tuttavia, non sono state inserite nella versione finale disponibile sulla piattaforma. La curiosità sui possibili tagli era stata sollevata dallo stesso Fedez durante la conferenza stampa del programma.

Rivolgendosi a Michela Giraud, aveva chiesto se la sua risposta fosse stata mantenuta integralmente. La comica lo aveva rassicurato, spiegando di non essere a conoscenza di eventuali tagli. Successivamente, però, Fedez ha mostrato sui social alcuni passaggi rimasti fuori dal montaggio.

Fedez: le battute su Jeff Bezos e Selvaggia Lucarelli

Fedez ha pubblicato su Instagram quelli che ha definito i suoi interventi preferiti tra quelli esclusi dalla puntata, accompagnandoli con la frase: “Le mie battute preferite tagliate per esigenze di montaggio”.

Una delle gag era indirizzata a Jeff Bezos, fondatore di Amazon e proprietario di Prime Video. Fedez ironizzava sul suo ritorno sulla piattaforma e presentava, in maniera volutamente provocatoria, un immaginario documentario dedicato al miliardario americano.

La seconda battuta era invece rivolta a Selvaggia Lucarelli, da anni protagonista di un rapporto caratterizzato da frequenti botta e risposta pubblici con il rapper. Fedez aveva suggerito alcuni possibili ospiti per la prossima stagione di RIP, citando Marco Cappato e collegando il tema del fine vita alla presenza della giornalista in una precedente puntata del programma. È stata proprio questa seconda gag a generare la replica di Lucarelli. Dopo che Fedez ha condiviso sui social il materiale escluso, la giornalista ha commentato la vicenda su Instagram, tornando a sua volta sul terreno del roast.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Lucarelli ha sostenuto che la motivazione delle “esigenze di montaggio” sarebbe stata utilizzata per evitare di dire a Fedez che la battuta, a suo giudizio, non funzionava. La giornalista ha criticato soprattutto la costruzione della gag, sostenendo che anche alcune persone presenti alla registrazione avrebbero avuto difficoltà a comprenderne il significato. Nel suo intervento, Lucarelli ha poi ironizzato sul fatto che Fedez abbia collaboratori incaricati di scrivere i suoi libri autobiografici, aggiungendo una nuova stoccata personale al cantante.

Il botta e risposta si è quindi spostato dai contenuti dello show ai social, dove entrambi hanno avuto modo di commentare ciò che è accaduto durante la registrazione. Fedez ha scelto di rendere pubbliche le battute rimaste fuori dalla puntata, mentre Lucarelli ha risposto entrando nel merito della gag e contestandone apertamente l’efficacia comica. Il risultato è un nuovo capitolo del confronto pubblico tra i due, questa volta nato proprio all’interno di un programma costruito sulla provocazione.