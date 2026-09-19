Home > Cronaca > Incidente Bassano del Grappa, morta bimba di due anni: era con la mamma in vi...

Incidente Bassano del Grappa, morta bimba di due anni: era con la mamma in viaggio verso l'asilo nido

Incidente Bassano del Grappa, morta bimba di due anni: era con la mamma in viaggio verso l'asilo nido

Una bambina di due anni è morta dopo giorni di agonia. Era ricoverata dopo un violento incidente stradale.

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Una bambina di appena due anni è morta all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La piccola era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto il 9 settembre a Bassano del Grappa, mentre si trovava in auto con la madre. Le condizioni della bambina erano apparse critiche già subito dopo lo schianto.

Nonostante i soccorsi e il trasferimento d’urgenza in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Bassano del Grappa: lo schianto durante il temporale

L’incidente si era verificato mentre sulla zona di Bassano del Grappa era in corso un forte temporale. La madre si trovava alla guida dell’auto e stava accompagnando la figlia all’asilo nido.

La bambina viaggiava regolarmente assicurata al suo seggiolino. Per cause che dovranno essere chiarite, la vettura è rimasta coinvolta in un violento schianto. Le condizioni della piccola sono apparse immediatamente molto gravi e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

Dopo le prime operazioni di emergenza, la bambina è stata intubata e stabilizzata. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il trasferimento in terapia intensiva e il decesso

La piccola è stata quindi ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove i medici hanno continuato a prestarle le cure necessarie. Per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte, ma le sue condizioni non hanno mostrato un miglioramento sufficiente.

Oggi è arrivata la notizia del decesso, che ha profondamente colpito la comunità di Bassano del Grappa. La bambina aveva soltanto due anni.

Restano da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato allo schianto. Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire se le condizioni meteorologiche abbiano avuto un ruolo nell’incidente.

Continua sull'app Le notizie della tua città, in tempo reale.
Apri nell'app