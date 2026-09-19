Una bambina di due anni è morta dopo giorni di agonia. Era ricoverata dopo un violento incidente stradale.

Una bambina di appena due anni è morta all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era ricoverata da giorni nel reparto di terapia intensiva pediatrica. La piccola era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto il 9 settembre a Bassano del Grappa, mentre si trovava in auto con la madre. Le condizioni della bambina erano apparse critiche già subito dopo lo schianto.

Nonostante i soccorsi e il trasferimento d’urgenza in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Bassano del Grappa: lo schianto durante il temporale

L’incidente si era verificato mentre sulla zona di Bassano del Grappa era in corso un forte temporale. La madre si trovava alla guida dell’auto e stava accompagnando la figlia all’asilo nido.

La bambina viaggiava regolarmente assicurata al suo seggiolino. Per cause che dovranno essere chiarite, la vettura è rimasta coinvolta in un violento schianto. Le condizioni della piccola sono apparse immediatamente molto gravi e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118.

Dopo le prime operazioni di emergenza, la bambina è stata intubata e stabilizzata. Vista la gravità delle ferite riportate, è stato disposto il trasferimento in elicottero all’ospedale San Bortolo di Vicenza.

Il trasferimento in terapia intensiva e il decesso

La piccola è stata quindi ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica, dove i medici hanno continuato a prestarle le cure necessarie. Per diversi giorni ha lottato tra la vita e la morte, ma le sue condizioni non hanno mostrato un miglioramento sufficiente.

Oggi è arrivata la notizia del decesso, che ha profondamente colpito la comunità di Bassano del Grappa. La bambina aveva soltanto due anni.

Restano da ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le circostanze che hanno portato allo schianto. Gli accertamenti dovranno inoltre chiarire se le condizioni meteorologiche abbiano avuto un ruolo nell’incidente.