Una ragazzina di 12 anni è stata colpita in strada con una spranga. La giovane è stata trasportata in ospedale.

Paura a Pinerolo, nel Torinese, dove una ragazzina di 12 anni sarebbe stata inseguita per strada e poi colpita alla testa con una spranga. A essere arrestato dai carabinieri è stato un 22enne, fermato in flagranza con l’accusa di tentato omicidio aggravato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane avrebbe agito senza un motivo apparente mentre la ragazza stava passeggiando insieme a un’amica.

L’aggressione si è verificata nel pomeriggio di giovedì 17 settembre. A far scattare l’allarme è stato un passante, che avrebbe assistito alla scena e segnalato al 112 la presenza di un giovane che stava inseguendo la ragazzina.

12enne aggredita in strada: l’intervento dei passanti e dei carabinieri

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il 22enne era già stato fermato da alcune persone presenti nella zona.

I militari lo hanno preso in consegna e hanno proceduto all’arresto in flagranza, mentre la dodicenne veniva soccorsa. La ragazza è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Nonostante la violenza dell’aggressione e il colpo alla testa, dalle prime informazioni non sarebbe in pericolo di vita.

Restano ora da chiarire le circostanze dell’episodio e, soprattutto, cosa abbia spinto il giovane ad avvicinarsi alla ragazzina e a colpirla.

Gli investigatori dovranno ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto anche attraverso le testimonianze delle persone presenti.

12enne aggredita: il 22enne in carcere a Torino

Dopo l’arresto, il 22enne è stato condotto in carcere a Torino, come disposto dalla Procura del capoluogo piemontese, e resta a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’accusa contestata è quella di tentato omicidio aggravato. Si tratta, al momento, dell’ipotesi di reato formulata nei suoi confronti sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti. Saranno gli ulteriori accertamenti investigativi e giudiziari a chiarire la dinamica dell’aggressione e le eventuali responsabilità.

L’episodio ha suscitato forte preoccupazione nella zona, anche per l’età della vittima, che si trovava in strada insieme a un’amica quando sarebbe iniziato l’inseguimento. Le indagini proseguiranno per ricostruire ogni fase dell’accaduto.