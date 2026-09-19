Negli ultimi mesi le autorità statunitensi hanno rilevato un’anomalia nella catena di fornitura di uno dei programmi di difesa più sofisticati al mondo: il F-35. Alcune parti, destinati originariamente a basi militari americane, sono state ritrovate a Hong Kong, sollevando interrogativi sulla loro provenienza e sul loro destino finale.

Il Congresso attraverso il Comitato per la Difesa, ha annunciato il 19 settembre 2026 l’avvio di una serie di audizioni per capire se tale deviazione sia stata frutto di una manomissione interna, di un errore logistico o di un intervento di attori esterni.

L’inchiesta è stata definita urgente perché i componenti coinvolti sono considerati tecnologia di difesa di alto livello e, se finiti nelle mani sbagliate, potrebbero compromettere la sicurezza nazionale.

Il Congresso avvia l’inchiesta parlamentare

Il Comitato per la Difesa prevede sette audizioni nelle prossime settimane, coinvolgendo esperti di logistica militare, rappresentanti dei contractor aeronautici e funzionari del Dipartimento della Difesa.

Il portavoce del comitato ha sottolineato che la trasparenza è fondamentale per ristabilire la fiducia nel sistema di gestione delle parti sensibili.

Le testimonianze dei responsabili della difesa

Durante la prima sessione, il capo dell’Ufficio Acquisizioni del Pentagono ha dichiarato che le parti individuate includono sensori di navigazione e componenti del sistema stealth, entrambi classificati Top Secret.

Secondo quanto riferito, la documentazione mostrava una deviazione verso un hub logistico di Hong Kong senza la necessaria autorizzazione di sicurezza.

Rischi di divulgazione della tecnologia militare a Pechino

Gli analisti di sicurezza ritengono che la presenza di tali componenti a Hong Kong possa facilitare il trasferimento di informazioni a Cina. La regione, sebbene sotto la giurisdizione di una città amministrativa speciale, è considerata un punto di transito per attività di intelligence cinese. Se i dati relativi al materiale stealth fossero stati copiati o studiati, la capacità di contro-misura dei velivoli F-35 potrebbe risultare compromessa.

In passato, casi simili di trasferimento illecito di tecnologia militare hanno portato a sanzioni e a revisioni dei protocolli di esportazione. Il Dipartimento del Commercio ha già avviato una revisione delle licenze di esportazione per tutti i componenti correlati al programma F-35, al fine di evitare ulteriori falle di sicurezza.

Le autorità, La conclusione delle indagini potrebbe determinare nuove norme di export control più stringenti per l’intero settore aerospaziale.