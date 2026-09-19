Nel contesto di una crescente tensione nella regione artica, i governi di Stati UnitiDanimarca e Groenlandia stanno per formalizzare un nuovo accordo di sicurezza. La cerimonia di firma è prevista per la prossima settimana, a margine dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite dove i tre attori presenteranno una risposta comune alle sfide geopolitiche del Nord Atlantico e dell’Artico.

Il comunicato ufficiale del governo danese indica che, una volta apposto il sigillo, il patto dovrà attraversare le consuete procedure parlamentari dei tre soggetti per diventare operativo. Questo passaggio è fondamentale per garantire la legittimità interna, ma anche per conferire al patto una solidità che vada oltre la semplice dichiarazione politica.

Firma dell’accordo a margine dell’Assemblea Generale dell’ONU

Le trattative sono culminate durante la sessione plenaria di New York, dove i rappresentanti dei tre paesi si sono incontrati in una sala riservata dei Palazzi delle Nazioni Unite. La scelta di quest’occasione non è casuale: l’ONU è tradizionalmente il palcoscenico per gli impegni internazionali di importanza strategica, e la presenza di tutti i leader conferisce al documento una visibilità globale.

Procedura parlamentare e adozione nazionale

Dopo la firma, il testo dell’accordo sarà trasmesso ai parlamenti di Washington, Copenaghen e Nuuk. In ciascuna sede, i legislatori dovranno valutare le implicazioni di un impegno a vita infinita e approvarne la ratifica. Il processo include dibattiti pubblici, consultazioni con esperti di difesa e, infine, un voto di conferma. Solo dopo aver superato questi step, l’accordo entrerà in vigore, garantendo così che le decisioni siano sostenute da un ampio consenso interno.

Dichiarazioni di Donald Trump sul controllo permanente

Il presidente Donald trump ha utilizzato il social network Truth per annunciare, nella serata di ieri, che gli Stati Uniti hanno raggiunto un “controllo permanente” sulla sicurezza groenlandese. Trump ha sottolineato che «non ci saranno costi» per gli USA e ha proclamato che «d’ora in avanti nessun avversario potrà stabilire una base, una presenza militare o effettuare investimenti sensibili sull’isola senza la nostra espressa approvazione scritta».

Condizioni dell’accordo: nessun costo e durata illimitata

Secondo le parole del presidente, l’intesa è stata negoziata in modo da non gravare sul bilancio statunitense. Inoltre, la clausola più significativa è quella che definisce il patto come a “vita infinita”, senza data di scadenza né meccanismo di revisione automatica. Questa caratteristica distingue il nuovo accordo da precedenti intese di natura temporanea, lasciando intendere che Washington intenda mantenere una presenza costante nella regione per i prossimi centinaia di anni.

Implicazioni strategiche per l’Artico e il Nord Atlantico

L’interesse americano verso la Groenlandia non è nuovo: la posizione geografica dell’isola la rende un punto chiave per il controllo delle rotte marittime artiche e per la sorveglianza del Nord Atlantico. Con l’accordo, gli USA potranno potenziare infrastrutture militari, installare sistemi di difesa avanzati e monitorare più da vicino le attività di altre potenze nella zona. Allo stesso tempo, Danimarca e Groenlandia otterranno, secondo i termini annunciati, supporto logistico e tecnico per lo sviluppo locale, senza dover sostenere costi diretti.

Il patto, La dichiarazione di Trump di una presenza permanente, unita alla formalità della firma a New York, suggerisce che la regione entrerà in una nuova era di intensificata attività militare e geopolitica, con ripercussioni che potranno farsi sentire sia a livello locale che globale.