Nel cuore del Turkish Super Lig il match di sabato ha riservato una sorpresa di portata rara: Mohamed Salah ha segnato tre volte e ha contribuito con un assist, guidando il Trabzonspor a una imponente vittoria per 4-0 contro i campioni in carica, il Galatasaray. Il risultato segna la prima sconfitta per la squadra di Istanbul nella stagione corrente.

Il dominio precoce di Salah: i primi tre goal

Il calcio è scattato subito. Al quarto minuto, un’azione dalla zona centrale ha permesso a Salah di correre verso la porta avversaria e chiudere con freddezza, aprendo le marcature. Quasi mezz’ora dopo, il giocatore egiziano ha cambiato ruolo, lanciando un filtrante su Noah Saviolo che ha battuto il portiere galatasaray dalla distanza di due metri, portando il risultato sul 2-0 al 39° minuto.

Il ritmo non è diminuito: al 44° minuto, dopo aver ricevuto un passaggio preciso da Franculino Dju Salah ha siglato il terzo gol, lasciando il risultato a tre reti senza risposta.

Un assist decisivo per completare il quadrato

Nel settimo decimo di partita, Salah ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità.

Dopo aver superato metà campo in completa libertà, ha depositato un pallone sulla sinistra dell’area, dove il compagno ha concluso al fine di rendere definitivo il 4-0. Con questa prestazione, l’attaccante ha totalizzato una hat-trick e un assist, segnando tre reti su quattro del risultato finale.

Le squalifiche e la tensione in campo

Il match non è stato privo di drama. Al 71° minuto, l’allenatore del Galatasaray, Okan Buruk è stato espulso dal campo per aver contestato decisioni arbitrali, lasciando la squadra priva di guida tecnica a regime. Pochi minuti dopo, al 87°, il difensore Lesley Ugochukwu ha ricevuto il cartellino rosso, riducendo ulteriormente le opzioni del club turco in una partita già difficile da gestire.

Nuova dirigenza tecnica e implicazioni in classifica

Questa vittoria arriva poco più di una settimana dopo l’arrivo di Thomas Reis sulla panchina del Trabzonspor, succedendo a Fatih Tekke che si era dimesso all’inizio del mese. L’impatto dell’allenatore tedesco è stato immediato, con la squadra che ha mostrato una coesione offensiva notevole. Dopo sei giornate di campionato, il Trabzonspor raccoglie dieci punti, posizionandosi al quinto posto, a soli tre punti dalla capolista Galatasaray.

Dal punto di vista individuale, Salah ha totalizzato sette reti in sei presenze nella Turkish Super Lig aggiungendo due assist al suo attivo personale. Questi numeri lo confermano come uno dei giocatori più influenti della competizione e segnano il suo impatto immediato da quando è entrato a far parte del club lo scorso mese.

Con la squadra di Istanbul ancora in cerca di risposte, la prestazione del Trabzonspor su casa promette di rendere la corsa al titolo ancora più avvincente nelle prossime settimane.