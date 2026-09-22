Il reality è appena cominciato ma ci sono già le prime tensioni e le prime sofferenze: la Marini vuole andarsene.

La nuova edizione del Grande Fratello Vip è iniziata da pochissimo, ma già ci sono i primi problemi, con Valeria Marini che ha minacciato di lasciare la Casa.

Gf Vip, la reazione di Valeria Marini alle parole di Federica Morello

Valeria Marini è sicuramente tra le protagoniste più attese di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip.

Durante la terza puntata Ilary Blasi ha fatto ascoltare alla showgirl le parole di Federica Morello durante una chiacchierata con Piera Meloni: “I più grandi vivono questa trasmissione in modo molto diverso da come la viviamo noi giovani. A Carmen e Valeria cosa cavolo importa di venire al Grande Fratello? Cosa fanno? Fanno da mangiare? Non si impegnano nemmeno, tanto sanno che il pubblico le conosce.

Se la Marini andasse in nomination… lei ha fatto il GF Vip 647 volte.” A ciò la Marini ha risposto cosi: “Tu non puoi giudicarmi, perché tu non sai cosa rappresenta per me questo programma. Prima di parlare, avvicinati a me e chiedi. Io non mi sono permessa di dare giudizi su di te.

Il GF Vip per me è molto importante, perché mi fa uscire da una situazione di sofferenza e difficoltà. Non è giusto, è sbagliato attaccare. Il Grande Fratello per me è una rinascita. Qui dentro c’è spazio per tutti”.

“Non mi diverto”: Valeria Marini minaccia di lasciare la casa del Grande Fratello Vip

Poco prima delle nomination, Valeria Marini ha confidato agli altri coinquilini di voler abbandonare già la Casa. La stessa showgirl ha poi detto alla Blasi: “Non sono un punching ball. Mi sono sentita attaccata. A me piace che gli altri abbiano lo stesso spazio mio. Il mio spirito è quello di fare gruppo e divertirci insieme, sono tornata qui per questo. Solo che ogni volta mi trovo attaccata. Il problema è che c’è stata una serie di attacchi, mi dicono che torno qui cento volte.” Poi a fine diretta si è sfogata così sul divano: “Sono venuta qui per stare bene e certe cose non mi piacciono. Non sono un pezzo di carne da colpire. Tutti che infieriscono su di me. Non mi diverto a essere trattata così. Io sono una persona che merita rispetto, perché porto sempre rispetto agli altri. Io non posso stare qui con certe persone, me ne voglio andare, ho deciso me ne voglio andare via. No ragazze, non mi diverto più. Come fate senza di me? Starete meglio. Mi dispiace, io vado via. Ho deciso, me ne voglio andare. Ero venuta per stare in una bella compagnia, ma qui manca il rispetto umano.”