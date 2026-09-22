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Accoltella la professoressa a Roma: il messaggio shock dello studente 13enne

Accoltella la professoressa a Roma: il messaggio shock dello studente 13enne

Mentre la famiglia ha scritto una lettera di scuse alla professoressa, continuano le indagini su quanto avvenuto.

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Venerdì scorso alla scuola Giovanni Verga di Centocelle, a Roma, un ragazzo di 13enne ha accoltellato la professoressa di lettere. Sono in corso le indagini per capire se il ragazzino sia stato o meno istigato, per questo gli investigatori stanno esaminando il telefono del minorenne e i suoi contatti online. Prima di compiere il gesto il 13enne ha scritto un messaggio shock in chat.

Accoltella la professoressa a Roma: il messaggio shock dello studente 13enne

Gli investigatori stanno esaminando il telefono del 13enne che ha accoltellato la professoressa a scuola. Tra i messaggi finiti sotto esame ce n’è uno shock, inviato poco prima di compiere il gesto: “Guys, guardate e il Tg dopo”. Fra i cinque utenti di Telegram in diretta con il minorenne potrebbe esserci stato anche un maggiorenne, con le indagini che si stanno concentrando su chi ci sia dietro i cinque nickname al fine di capire se qualcuno possa o meno aver istigato il 13enne.

Accoltella la professoressa a Roma: proseguono le indagini

Si cerca di capire se il 13enne si stato istigato o meno a compiere il terribile gesto nei confronti della professoressa di lettere, alla quale i genitori del ragazzino hanno inviato una lettera di scuse. Il 13enne si trova ancora ricoverato nel reparto di Neuropsichiatria infantile del Policlinico Umberto I.

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