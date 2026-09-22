Paura in Turchia, dove una sparatoria è avvenuta davanti a una scuola superiore di Turgutlu, nella provincia di Manisa, mentre gli studenti stavano arrivando per le lezioni. Almeno otto persone sono rimaste ferite: il presunto autore dell’attacco, fuggito a piedi dopo gli spari, è stato successivamente rintracciato e arrestato. Le autorità indagano per chiarire la dinamica e il movente.

Sparatoria a scuola, si indaga sul movente: nuove misure di sicurezza in Turchia

Nel frattempo è stata avviata l’inchiesta per ricostruire con precisione quanto accaduto e stabilire le ragioni dell’attacco. Non è ancora stato chiarito il movente della sparatoria, né sono stati forniti dalle autorità elementi definitivi sulle circostanze che hanno portato all’apertura del fuoco.

L’episodio arriva dopo altri casi di violenza armata avvenuti nelle scuole turche nei mesi scorsi. Il governo di Ankara aveva infatti annunciato misure di sicurezza aggiuntive negli istituti scolastici a partire dal 14 settembre, dopo due sparatorie avvenute in primavera.

Sparatoria davanti a una scuola in Turchia: otto studenti feriti, arrestato il sospetto

Paura nella mattinata di oggi, martedì 22 settembre a Turgutlu, nella provincia turca di Manisa, dove una persona ha aperto il fuoco nei pressi della İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, istituto tecnico e professionale della città. Secondo quanto riferisce l’emittente nazionale Ntv, gli spari sono stati esplosi intorno alle 8 ora locale, mentre gli studenti stavano raggiungendo la scuola. Le prime informazioni indicano almeno otto persone ferite, successivamente soccorse e trasferite in ospedale. Le autorità non hanno ancora reso noti ulteriori dettagli sulle loro condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni di Haberturk, l’uomo si sarebbe allontanato a piedi dopo aver sparato e sarebbe stato successivamente rintracciato dalle forze dell’ordine. La prefettura locale ha riferito che i feriti sono stati “trasportati presso la struttura sanitaria più vicina“, mentre il sospettato, “ritenuto l’autore della sparatoria, è stato fermato e messo in custodia dalle forze di sicurezza“.