Un incontro per chiarire la fine della relazione si è trasformato in un’aggressione: una donna di 29 anni è stata accoltellata dall’ex compagno a Bognanco, nel Verbano-Cusio-Ossola. La giovane è stata colpita all’addome ed è riuscita a chiamare il 112 prima di essere trasferita in elisoccorso all’ospedale di Novara. L’uomo, 44 anni, è fuggito dopo l’aggressione ed è stato fermato nella notte nel Novarese.

Incontro con l’ex finisce nel sangue: 29enne accoltellata all’addome

Dalle indiscrezioni di Rai News, un incontro organizzato per chiarire la fine della loro relazione si è trasformato in un’aggressione. Una donna di 29 anni è stata accoltellata dall’ex compagno di 44 anni nella tarda serata di domenica 20 settembre 2026, nella frazione Bei di Bognanco, in Val d’Ossola, nel Verbano-Cusio-Ossola.

I due, che avevano convissuto per circa un anno e si erano conosciuti a Stresa, si erano separati da poco.

Secondo le prime ricostruzioni, la giovane avrebbe accettato di incontrare l’uomo per parlare della fine della relazione, ma durante il confronto sarebbe scoppiata una lite. Il 44enne avrebbe quindi impugnato un coltello da cucina e colpito la donna con due fendenti all’addome.

Nonostante le ferite e lo choc, la 29enne è riuscita ad allontanarsi e a chiedere aiuto. La donna ha chiamato il 112, facendo scattare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia della polizia di frontiera di Domodossola. La vittima è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale di Novara, dove è tuttora ricoverata in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Accoltella l’ex compagna e scappa in auto: fermato dopo una fuga nel Novarese

Come riportato da La Stampa, dopo aver ferito l’ex compagna, il 44enne si sarebbe allontanato a bordo della propria automobile, facendo perdere inizialmente le proprie tracce. L’arma utilizzata nell’aggressione sarebbe stata gettata nel bosco durante la fuga. Intorno alla mezzanotte, la vettura sarebbe stata individuata nell’area compresa tra Galliate e Trecate. Poco dopo, l’uomo è stato fermato nella zona industriale dagli agenti della Squadra Mobile e successivamente accompagnato in questura a Novara. Ora si trova in carcere a Novara.

La donna, inoltre, nei giorni precedenti avrebbe già segnalato alle forze dell’ordine una situazione conflittuale e l’atteggiamento violento dell’ex compagno . Sarà la Procura di Verbania, competente per territorio, a coordinare l’inchiesta e a ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione, i rapporti tra i due e quanto accaduto prima e dopo l’accoltellamento.