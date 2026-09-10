Accoltellamento a Londra, quattro feriti e sette arresti: uno è in condizioni critiche, la polizia indaga su un alterco degenerato.

Paura alla periferia sud-est di Londra, dove quattro persone sono rimaste ferite in un accoltellamento avvenuto lungo la High Street di Bromley. Sette persone sono state arrestate, mentre uno dei feriti è ricoverato in condizioni critiche.

Accoltellamento a Londra, quattro feriti e sette arresti: l’ipotesi degli agenti

Momenti di paura nel pomeriggio alla periferia sud-est di Londra, dove quattro persone sono rimaste ferite durante un accoltellamento avvenuto lungo la High Street di Bromley, sobborgo ai margini dell’area metropolitana della capitale britannica.

I primi allarmi sono arrivati alla polizia intorno alle 14.15 ora locale, le 15.15 in Italia, e gli agenti hanno raggiunto la zona pochi minuti dopo.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie, insieme alle squadre di paramedici e a un’eliambulanza. Tutti e quattro i feriti sono stati trasferiti in ospedale: uno si troverebbe in condizioni definite “critiche”, mentre gli altri non avrebbero riportato conseguenze gravi.

Sette persone arrestate a Londra, la polizia: “Nessuna ulteriore minaccia”

Con il passare delle ore ha iniziato a delinearsi una prima ricostruzione dell’accaduto. Come riportato dall’Ansa, l’episodio sarebbe riconducibile a criminalità comune e sarebbe nato da “un alterco” poi degenerato. Uno dei primi testimoni citati dalla Bbc, il titolare di un’agenzia di scommesse della zona, ha parlato di una sorta di “combattimento di strada“.

La polizia ha arrestato sette persone, apparentemente giovani, che restano al momento in custodia mentre proseguono le indagini per chiarire dinamica e responsabilità.

Gli investigatori hanno inoltre precisato di non ritenere che vi siano ulteriori pericoli per la popolazione e, allo stato attuale, non risultano riferimenti a una possibile matrice terroristica. La zona resta comunque presidiata dalle forze dell’ordine e la circolazione continua a subire deviazioni.