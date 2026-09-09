Nuova escalation nella guerra tra Iran e Usa, con Washington che ha distrutto cinque petroliere iraniane, e con Teheran che invece ha attaccato una base americana in Giordania. Le ultime notizie sul conflitto.

Guerra Usa-Iran, nuova escalation: Washington distrugge cinque petroliere

Cresce nuovamente la tensione in Medio Oriente, con una nuova escalation nel conflitto tra Usa e Iran.

Le forze del Comando Centrale Americano, Centcom, hanno infatti annunciato di aver distrutto cinque petroliere iraniane in seguito ai due tentativi da parte delle Guardie della Rivoluzione Islamica, Irgc, di colpire una nave da guerra statunitense con missili balistici. Le cinque petroliere, secondo la versione statunitense, erano legate alla rete finanziaria dell’Irgc: quattro, la Kaviz, la Charminar, la Horizon 1 e la Riesco, sono state colpite nel Golfo di Oman, mentre la Derya è stata attaccata nelle vicinanze dell’isola di Kharg, uno dei principali centri dell’export petrolifero di Teheran. Centcom ha inoltre riferito che gli equipaggi erano stati invitati ad abbandonare le imbarcazioni prima degli attacchi.

Guerra in Iran, nuova escalation: Teheran attacca base Usa in Giordania

Dopo la distruzione delle cinque petroliere iraniane da parte degli Usa, non si è fatta attendere la risposta di Teheran. La Guardia rivoluzionaria ha infatti annunciato di aver lanciato missili contro una base utilizzata dalle forze statunitensi nei pressi di Al Azraq, in Giordania, e di aver attaccato dieci navi nello Stretto di Hormuz, tra cui due unità americane e otto petroliere. Le autorità giordane hanno dichiarato di aver intercettato 18 dei 20 missili diretti verso il proprio territorio, mentre i restanti due sarebbero caduti in aree non abitate. Non ci sarebbero feriti.