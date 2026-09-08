Tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada: le ultime mosse di Trump

Donald Trump ha annunciato sanzioni contro Bombardier e imposto nuovi dazi al Canada, scatenando una guerra commerciale che potrebbe avere ripercussioni significative per entrambe le economie.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente intensificato le tensioni commerciali con il Canada, annunciando sanzioni contro il produttore di aerei Bombardier e imponendo nuovi dazi su una vasta gamma di prodotti. Queste decisioni arrivano in un momento di crescente conflitto economico tra i due paesi, con ripercussioni che potrebbero estendersi ben oltre i confini nazionali.

Le misure adottate da Trump mirano a proteggere l’industria americana e a garantire una maggiore reciprocità negli scambi commerciali. Tuttavia, queste azioni hanno suscitato preoccupazioni riguardo alle possibili conseguenze per le economie di entrambi i paesi, strettamente interconnesse.

Le sanzioni contro Bombardier e le accuse di Trump

Il presidente Trump ha dichiarato che Bombardier non potrà più vendere i suoi prodotti negli Stati Uniti a meno che non trasferisca la produzione sul territorio americano.

Questa decisione è arrivata poco prima che il Canada imponesse dazi di ritorsione su oltre 20 miliardi di beni statunitensi.

Trump ha criticato la qualità dei prodotti Bombardier e ha affermato che, se l’azienda vuole accedere al mercato americano, deve costruire una fabbrica negli Stati Uniti. ‘Se vogliono il nostro mercato, devono costruire una fabbrica qui e smetterla di trattare l’America come un salvadanaio‘, ha dichiarato Trump sui social media.

Il presidente ha anche accusato il Canada di rendere difficile per le banche statunitensi operare nel paese e di aver vietato alla compagnia aerea Gulfstream Aerospace di operare in Canada. ‘È completamente ingiusto. Quell’epoca è finita!’, ha aggiunto Trump.

Le ritorsioni del Canada e le implicazioni economiche

In risposta alle azioni di Trump, il Canada ha imposto dazi doganali dal 15% al 50% su centinaia di prodotti importati dagli Stati Uniti. Questa mossa potrebbe esercitare ulteriore pressione sulle imprese esportatrici statunitensi, in particolare negli stati con stretti legami commerciali con il Canada, come il Michigan e l’Ohio.

Le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Canada sono particolarmente rilevanti a causa del profondo livello di integrazione tra le due economie. Ogni giorno, beni e servizi per un valore di circa 3,6 miliardi di dollari transitano attraverso il confine tra i due paesi. Gli Stati Uniti sono il principale partner commerciale del Canada, mentre il Canada si colloca al secondo posto nella classifica dei partner commerciali statunitensi.

Secondo l’Ufficio del Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti (USTR), si prevede che nel 2025 gli Stati Uniti esporteranno in Canada beni per un valore di 333,6 miliardi di dollari. Tuttavia, le nuove tariffe potrebbero far sì che il PIL canadese risulti inferiore dello 0,3% rispetto allo scenario di base, spingendo al contempo i prezzi al consumo verso l’alto di circa lo 0,3%.

Le reazioni di Bombardier e le prospettive future

Bombardier ha risposto alle dichiarazioni di Trump affermando che l’azienda contribuisce in modo significativo all’industria aeronautica americana, creando decine di migliaia di posti di lavoro e collaborando con circa 2.800 fornitori in 47 stati. La società ha anche sottolineato che le sue linee di produzione aeronautica utilizzano molti componenti chiave fabbricati negli Stati Uniti, come motori e sistemi elettronici.

Bombardier ha annunciato che prevede di inaugurare il suo nuovo stabilimento a Fort Wayne, Indiana, entro la fine dell’anno. Questa mossa potrebbe essere un tentativo di placare le tensioni con l’amministrazione Trump e garantire un accesso continuato al mercato americano.

Nonostante i persistenti disaccordi, il Canada è motivato a riportare entrambe le parti al tavolo dei negoziati e ad allentare le tensioni. Il primo ministro canadese Mark Carney ha affermato che la possibilità che entrambe le parti avviino negoziati per trovare un accordo duraturo rimane aperta. Tuttavia, la strada verso una risoluzione pacifica delle tensioni commerciali rimane incerta.