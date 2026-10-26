Tragedia assurda in Brasile, dove un uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato nella tomba del padre: la lapide, per cause ancora da accertare, avrebbe ceduto improvvisamente, con l'uomo che avrebbe battuto violentemente la testa.

Tragedia assurda in Brasile, dove un uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato nella tomba del padre al cimitero. La lapide avrebbe ceduto all’improvviso. I dettagli.

Tragedia al cimitero: precipita nella tomba del padre e muore

Una tragedia davvero assurda si è consumata in Brasile, per l’esattezza a Linhares, nel nord dello Stato brasiliano dell’Espírito Santo, dove Adilson Marsaro, 48 anni, è morto dopo essere precipitato nella tomba del padre.

L’incidente si è verificato nel cimitero municipale di São José, dove l’uomo si era recato per fare visita alla sepoltura del genitore dopo aver partecipato al funerale di un amico. Il 48enne, stando a quanto riscostruito sino a ora, si sarebbe seduto sulla lapide del padre, quando la lastra avrebbe ceduto all’improvviso facendolo cadere e battere la testa.

A lanciare l’allarma alcuni presenti che hanno sentito il tonfo, ma nonostante l’arrivo dei soccorsi e i tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

La lapide cede all’improvviso, morto un 48enne: le possibili cause

Una tragedia che ha davvero dell’assurdo quella successa in Brasile, dove Adlison Marsaro, 48 anni, è morto dopo essere caduto sulla tomba del padre.

La lapide sulla quale si era seduto improvvisamente ha ceduto facendolo quindi precipitare. Inutili i soccorsi. La polizia locale ha fatto sapere che le circostanze dell’incidente saranno oggetto di indagine, al momento non si sa per quale motivo la lapide abbia ceduto. Nei prossimi giorni saranno effettuate tutte le verifiche necessaria a capire la causa del cedimento della lapide. Marsaro intanto è stato seppellito nello stesso cimitero in cui è morto. Il Comune ha espresso il proprio cordoglio precisando che le proprie competenze riguardano la pulizia e la manutenzione degli spazi comuni dei cimiteri, mentre la cura delle singole tombe e delle relative strutture funerarie spetta alle famiglie.