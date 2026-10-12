Ennesimo incidente sul lavoro, con un operaio di 58 anni che è caduto da una scala facendo un volo di circa tre metri e battendo la testa nel cimitero di Poggiomarino, nel Napoletano: è in gravi condizioni.

Ennesimo incidente sul lavoro: questa volta siamo a Poggiomarino, nel Napoletano, dove un operaio di 58 anni è caduto da una scala facendo un volo di circa 3 metri. Sarebbe ricoverato in gravi condizioni.

Grave incidente sul lavoro al cimitero: operaio cade da una scala

Grave incidente sul lavoro al cimitero di Poggiomarino, nel Napoletano.

Un operaio di 58 anni stava lavorando a una tumulazione in una cappella privata quando è improvvisamente caduto dalla scala, facendo un volo di circa 3 metri. Il dramma nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre 2026. Secondo un prima ricostruzione, l’uomo era impegnato nei lavori dentro la cappella quando, per cause ancora da accertare, è caduto dalla scala.

Nell’impatto avrebbe battuto la testa. Sul posto, oltre ai soccorsi, i Carabinieri della stazione di Poggiomarino e quelli della stazione radiomobile di Torre Annunziata. I loro compito sarà quello di chiarire l’esatta dinamica di questo ennesimo incidente sul lavoro.

Incidente sul lavoro nel cimitero: operaio in coma

Come visto nel pomeriggio di ieri, domenica 11 ottobre, si è verificato l’ennesimo incidente sul lavoro.

Nel cimitero di Poggiomarino, nel Napoletano, un operaio di 58 anni è infatti caduto, per cause ancora da accertare, da una scala mentre stava lavorando a una tumulazione in una cappella privata. L’uomo avrebbe battuto la testa per terra. Sul posto sono giunti i soccorsi, con l’operaio trasportato con l’ambulanza all’ospedale del Mare di Napoli, dove sarebbe attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione. Da quanto si apprende le sue condizioni sarebbero molto gravi: sarebbe in fatti in coma con la prognosi riservata. Oltre ad aver battuto la testa, l’uomo avrebbe riportato anche diverse fratture. I Militari intanto stanno portando avanti le indagini a fine di capire esattamente che cosa sia successo, come mai l’operaio dia caduto dalla scala e se siano state prese tutte le precauzioni del caso.