Lutto nel mondo della musica, è morto Mike Love: era la voce e il cofondator...

Lutto nel mondo della musica, è morto Mike Love: era la voce e il cofondator...

Mike Love, voce e cofondatore della storica band dei Beach Boys, è morto all’età di 85 anni, lasciando un grande vuoto nel panorama della musica mondiale.

Lutto nel mondo della musica, è morto Mike Love: era la voce e il cofondatore dei Beach Boys

Il mondo della musica perde un suo grande protagonista: è morto all’età di 85 anni Mike Love, voce e cofondatore della iconica band californiana The Beach Boys.

Ad annunciarlo i media americani. La sua addetta stampa Katie Altman ha dato la notizia con un comunicato, senza però aggiungere dettagli sulle cause della morte di Love: “Con grande rispetto, comunico che Mike Love è scomparso questa sera, circondato dalla sua famiglia. Icona della cultura americana, sarà ricordato per il suo talento unico e per essere stato fonte di ispirazione per generazioni di musicisti.

Celebriamo il suo straordinario contributo alla musica americana e la gioia che provava esibendosi per i suoi amati fan.” La Nbc ha riferito che i paramedici sono intervenuti a Malibù intorno alle ore 17:00 di ieri, sabato 28 novembre 2026, per un’emergenza medica che si ritiene fosse collegata al cantante. Con la morte di Mike Love, se ne va l’ultimo membro della famiglia Wilson-Love che nel 1961 aveva dato vita alla band (Dennis Wilson è nel 1983, Carl Wilson nel 1998 e Brian Wilson nel 2025), lasciando Al Jardine come unico superstite della formazione originaria a cinque.

Addio a Mike Love: una carriera di successi

Mike Love, voce e cofondatore dei Beach Boys, è morto a Malibù all’età di 85 anni. Una carriera piena di successi, fu soprattutto l’interprete dei brani più ritmati e immediati del repertorio della band californiana, come “Surfin’ U.S.A.”, “Surfin’ Safari”, “Little Deuce Coupe”, “I Get Around“, “Fun, Fun, Fun” e “California Girls”. Ma il suo contributo non si limitò alla voce: fu anche uno dei principali autori dei testi. Mike Love partecipò anche alla scrittura di brani di maggiore intensità emotiva, come “The Warmth of the Sun”, composta da lui e Brian Wilson il giorno dell’assassinio del presidente John F. Kennedy, il 22 novembre 1963. Il rapporto tra Love e Wilson fu molto conflittuale, nel 1992 Love citò in giudizio Wilson per diffamazione in merito ad alcune affermazioni contenute nell’autobiografia del cugino, “Wouldn’t It Be Nice: My Own Story”. La controversia si concluse con un accordo extragiudiziale con l’editore HarperCollins, che riconobbe a Love un risarcimento di 1,5 milioni di dollari. Ci furono poi altre azioni legali al fine di ottenere il riconoscimento del proprio contributo alla composizione di numerosi brani del gruppo.