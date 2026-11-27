Jennifer Lopez sostiene di aver dovuto creare da sola le proprie opportunità nel cinema: cosa ha detto e perché è scoppiata la polemica.

Una dichiarazione sul difficile percorso professionale a Hollywood è bastata per attirare numerose critiche nei confronti di Jennifer Lopez. La cantante e attrice è finita al centro di un acceso dibattito sui social dopo aver raccontato di aver ricevuto poche proposte cinematografiche, attribuendo parte delle difficoltà alle proprie origini portoricane.

L’intervista al New York Times e le parole di Jennifer Lopez sulle opportunità a Hollywood

La polemica è nata durante un’intervista per Popcast, il podcast del New York Times condotto dai giornalisti Jon Caramanica e Joe Coscarelli. L’incontro, pubblicato il 20 novembre 2026, ha offerto a Jennifer Lopez l’occasione per ripercorrere oltre trent’anni di carriera tra musica, cinema e spettacolo. Tra gli argomenti affrontati è emersa anche la difficoltà di ottenere ruoli sul grande schermo, un aspetto sul quale l’artista ha voluto fare chiarezza.

L’artista ha spiegato che, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le offerte ricevute non sarebbero state così numerose. Ha raccontato di aver dovuto spesso ideare e sviluppare personalmente i progetti nei quali desiderava essere coinvolta. Secondo la sua interpretazione, una delle ragioni sarebbe legata alle origini: non corrispondeva al modello della tradizionale attrice bianca ricercata dall’industria hollywoodiana.

Per questo motivo ha imparato a non aspettare che siano gli altri a offrirle un’opportunità, preferendo costruirsi autonomamente il proprio spazio.

Le polemiche sui social e gli attacchi di Megyn Kelly e Kevin Sorbo a Jennifer Lopez

Le dichiarazioni della popstar hanno rapidamente alimentato le discussioni sui social. Molti utenti hanno giudicato poco convincente il suo racconto, facendo notare come nel corso degli anni abbia ottenuto ruoli da protagonista in numerose produzioni di successo. Secondo alcuni commentatori, le difficoltà incontrate nel cinema non sarebbero necessariamente riconducibili alle origini etniche, ma anche alle sue capacità interpretative. Tra gli interventi più duri c’è quello della giornalista Megyn Kelly, che avrebbe commentato la vicenda nel suo podcast The Megyn Kelly Show. La conduttrice avrebbe contestato le parole di Lopez, sottolineando la notorietà e il successo economico raggiunti, e avrebbe messo in discussione le sue capacità artistiche, sostenendo che non possa essere paragonata a un’interprete come Meryl Streep. Alle critiche si è aggiunto l’attore Kevin Sorbo, che avrebbe ironizzato sul patrimonio della cantante, stimato in 400 milioni di dollari.

La discussione è arrivata proprio nei giorni del lancio di The JLO Show: Live in Las Vegas, il film-concerto dedicato alla sua residency nella città del Nevada, trasmesso il 26 novembre su CBS e disponibile su Paramount+.