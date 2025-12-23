Jennifer Lopez e Ben Affleck: ex coniugi tra famiglia, eventi pubblici e lavoro. Ecco dove sono stati visti insieme dopo il divorzio.

Il rapporto tra Jennifer Lopez e Ben Affleck continua a catturare l’attenzione dei media, tra apparizioni pubbliche, impegni professionali condivisi e momenti di vita familiare. Nonostante la fine del matrimonio, i due ex coniugi mantengono rapporti cordiali, dimostrando che collaborazione e rispetto possono sopravvivere alla separazione. Ecco dove sono stati avvistati insieme dopo il divorzio.

Jennifer Lopez e Ben Affleck: un legame sotto i riflettori

Il rapporto tra Lopez e Affleck ha radici lontane: iniziato nel 2002, interrotto nel 2004, e poi ripreso nel 2021, fino al matrimonio privato a Las Vegas nel 2022 e alla separazione nel 2024.

Lo scorso ottobre, Lopez e Affleck hanno fatto parlare di sé partecipando insieme alla premiere del musical Kiss of the Spider Woman, in cui la cantante è protagonista. Sebbene i fan siano rimasti sorpresi nel rivederli affiatati sul red carpet, non si sarebbe trattato di un ritorno di fiamma: l’incontro avrebbe avuto solo una valenza promozionale.

Jennifer Lopez ha ringraziato l’ex marito: “Grazie Ben, questo film non si sarebbe fatto senza di te e la Artist Equity”, ricordando il ruolo di Affleck come produttore esecutivo della società che gestisce insieme a Matt Damon.

Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo il divorzio: la passeggiata e gli auguri di Natale

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono stati avvistati insieme durante una passeggiata natalizia a Los Angeles, suscitando l’interesse dei fan. I due ex coniugi hanno trascorso del tempo al Brentwood Country Mart in compagnia di Samuel, il figlio tredicenne di Affleck. Come riportato da Page Six, l’attore è arrivato al Farmshop con il ragazzo, mentre Lopez li ha raggiunti separatamente. Dopo il pranzo, il trio si è dedicato allo shopping nelle boutique della zona, per poi lasciare il complesso in momenti differenti.

Questo incontro segue di poco un’altra apparizione pubblica condivisa: Lopez, Affleck e Jennifer Garner avevano assistito insieme a una recita scolastica dei figli. Durante lo spettacolo recitavano Seraphina, figlia di Affleck e Garner, ed Emme, figlia di Lopez e Marc Anthony, e la cantante è stata vista parlare con Samuel. Nonostante le diverse esperienze matrimoniali — Affleck e Garner sono stati sposati dal 2005 al 2018 e hanno tre figli, mentre Lopez e Affleck hanno condiviso il matrimonio dal 2022 al 2025 — i rapporti tra gli ex sembrano rimanere cordiali.