Nel corso di una intervista per GQ, l’attore statunitense Ben Affleck ha parlato della fine del matrimonio con Jennifer Lopez. Ecco cosa ha detto.

Ben Affleck e Jennifer Lopez: la favola senza lieto fine

Avevano fatto sognare già nel 2002, quando erano giovani e innamorati, anche se poi la storia non è andata come i fan speravano. E poi ecco che nel 2021 il ritorno di fiamma, un pò come canta Venditti: “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Sta di fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez sono finalmente diventati marito e moglie, per la felicità di chi ha sempre tifato per la coppia. Ma non sempre le favole hanno un lieto fine, lo scorso mese di agosto Jlo ha chiesto il divorzio, che è stato poi finalizzato a gennaio. Ma, qual è stato il vero motivo per cui si sono lasciati? Ecco cosa ha detto Ben Affleck.

L’attore statunitense Ben Affleck ha raccontato come mai lui e Jennifer Lopez hanno divorziato

In una intervista per GQ Ben Affleck ha parlato del divorzio con Jennifer Lopez, asserendo che dietro non c’è stato alcuno scandalo, ma ecco cosa ha detto l’attore: “Il divorzio da Jlo? E’ stato imbarazzante. Non è un gioco di colpe, ma parlarne mi mette a disagio. Mi fa sentire vulnerabile. C’è una tendenza a voler trovare la causa esatta, lo scandalo, il momento in cui tutto è crollato. Ma la verità è molto più quotidiana, molto meno interessante. E’ solo la storia di due persone che provano a capire la propria vita e le proprie relazioni.” Ben Affleck ha anche speso belle parole per l’ex, dicendo che è una donna incredibile.