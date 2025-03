Un divorzio che si complica

Il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a riservare colpi di scena. La prima udienza, prevista per il 11 marzo, è stata rinviata al 27 maggio a causa dell’assenza della showgirl argentina. Icardi, attualmente in Italia con la sua nuova compagna, China Suarez, si è trovato a dover affrontare un processo che potrebbe segnare la fine definitiva del suo matrimonio. La decisione di Wanda di non presentarsi in aula ha sollevato interrogativi e speculazioni riguardo a una strategia legale ben precisa.

Strategie legali e scelte personali

Wanda Nara ha comunicato la sua assenza attraverso un post su Instagram, dove ha mostrato la sua vita quotidiana a Buenos Aires con i figli. Secondo fonti vicine alla showgirl, la sua intenzione sarebbe quella di trasferire l’iter legale in Argentina, dove il divorzio sarebbe già iniziato lo scorso ottobre. Questa scelta potrebbe rivelarsi vantaggiosa per Nara, poiché il sistema giuridico argentino offre un processo più snello e senza aggravanti legate all’adulterio, un aspetto cruciale considerando le accuse mosse da Icardi.

Le implicazioni familiari e finanziarie

Oltre alle questioni legali, la situazione familiare gioca un ruolo fondamentale. Wanda si sta concentrando sul benessere del figlio Benedicto, che sta affrontando un periodo difficile a causa della separazione. Le richieste economiche di Nara sono altrettanto significative: ha chiesto un mantenimento di 500mila euro al mese, una cifra che riflette uno stile di vita lussuoso. Dall’altra parte, Icardi sembra determinato a riportare in Italia le figlie Francesca e Isabella, nate dal loro matrimonio, complicando ulteriormente la situazione. La recente denuncia di Icardi per rapimento di minori non ha avuto esito positivo, poiché il giudice ha stabilito che le questioni riguardanti i minori dovranno essere decise dai tribunali argentini.