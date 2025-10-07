Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme? Il red carpet dopo il divorzio

Tra lavoro e emozioni: Ben Affleck e Jennifer Lopez insieme sul red carpet. Cosa succede tra i due?

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno fatto sognare i fan di tutto il mondo: mano nella mano sul red carpet, sembrano tornati quelli di una volta! Tra flash, sorrisi e outfit mozzafiato, la coppia ha confermato che l’amore, a volte, sa davvero sorprendere.

Il divorzio come rinascita: Jennifer Lopez riscopre se stessa

All’inizio del 2024, Jennifer Lopez ha lanciato un nuovo album in cui ha raccontato il suo amore per Ben Affleck, seguito dall’uscita del film La più grande storia d’amore mai raccontata.

Tuttavia, quella che sembrava una favola d’altri tempi è durata poco: ad agosto la coppia ha ufficialmente avviato le pratiche di divorzio. In seguito, la diva americana ha condiviso riflessioni sulla sua nuova vita da single, sottolineando quanto quell’esperienza l’abbia aiutata a crescere e a conoscersi meglio. Ha raccontato:

“Il divorzio? È la cosa migliore che mi sia mai successa. Mi ha aiutato a crescere nel modo in cui avevo bisogno di crescere e a diventare più consapevole di me stessa. Sono una persona diversa rispetto a un anno o un anno e mezzo fa”.

Ha spiegato di aver vissuto un periodo difficile durante le riprese di Kiss of the Spider Woman, in cui la felicità sul set si scontrava con le difficoltà personali a casa:

“Ogni momento sul set, ogni momento in cui interpretavo questo ruolo, ero felice, e poi tornavo a casa ed era tutt’altro che bello. E mi chiedevo: come faccio a conciliare le due cose?”.

Oggi, ha raccontato, si sente più serena, capace di trovare gioia e soddisfazione in se stessa: “Posso volare da sola, la mia serenità non può dipendere da una relazione sentimentale. Sono capace di provare gioia da sola. Non posso cercare la felicità negli altri, devo trovarla dentro di me”. Pur continuando a considerarsi una romantica, Lopez ha evidenziato l’importanza di coltivare prima di tutto il proprio rapporto con se stessa.

Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme? Il red carpet dopo il divorzio

Jennifer Lopez ha recentemente espresso gratitudine verso Affleck, ricordando il suo ruolo di produttore in Kiss of the Spider Woman e il sostegno che le ha permesso di ottenere la parte principale.

“Il film non sarebbe mai stato realizzato se non fosse stato per lui. Gli darò sempre questo merito e gli devo questo ruolo. Lui è tra i finanziatori. Come l’ho convinto a darmi la parte? Gli ho detto che questo era il ruolo per cui ero nata e che volevo farlo, e lui ha risposto: ‘Okay’, e mi ha aiutato a realizzarlo”.

Proprio la scorsa sera, la coppia è apparsa insieme alla première del musical a New York, mostrando grande complicità sul red carpet: Affleck l’ha accompagnata con gesti affettuosi, sguardi intensi e sorrisi condivisi, creando momenti di forte intimità visibile a tutti.

La loro presenza congiunta non indica necessariamente un ritorno di fiamma: la star ha più volte ribadito che il divorzio le ha permesso di crescere e trovare serenità. Tuttavia, l’affetto e la stima reciproca restano evidenti, con l’attore che ha lodato le capacità artistiche della ex moglie, sottolineando la dedizione e il talento che ha portato sul palco e sullo schermo.