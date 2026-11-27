Campo largo, tavolo su fisco e patrimoniale tra Schlein e Conte

Campo largo, tavolo su fisco e patrimoniale tra Schlein e Conte

Il centrosinistra lavora al programma unitario, ma sul fisco e sulla politica estera non c’è ancora un accordo. Le questioni più delicate, secondo la segretaria del Pd elly schlein, saranno affrontate al tavolo dei leader. Il confronto è cominciato dopo lo scontro tra M5s e Avs sulla tassazione delle grandi ricchezze.

Schlein ha detto che i tavoli tematici hanno fatto approfondimenti utili e che il tavolo politico dovrà ora lavorare alla sintesi.

Il leader di Iv Matteo Renzi ha affidato la sua linea a un invito diretto: “Basta tasse”, seguito dalla richiesta di abbassarle al ceto medio.

Il tavolo degli sherpa sul fisco

Al tavolo del fisco il clima è migliorato rispetto allo scontro dei giorni precedenti. Tutti i partecipanti lo descrivono come costruttivo, anche se il punto di caduta non è stato trovato.

Ad alcuni appare vicino, ad altri molto più lontano. L’unica idea condivisa da tutti è la creazione di un “fondo taglia tasse” per lavoratori, famiglie e ceto medio.

Sulla patrimoniale le posizioni restano distanti. Davide Faraone di Iv ha detto che il partito è “in alto mare” e non la vuole. Il M5s ha riproposto un’imposta sui grandi patrimoni con soglia da definire, esclusi gli asset produttivi, insieme a un aumento dell’imposta di bollo sulle ricchezze finanziarie.

Il tavolo si riconvocherà sabato.

Il nodo più discusso riguarda la soglia. Avs chiede che il contributo parta oltre 4,5 milioni, mentre il Pd aveva proposto 100 milioni, con disponibilità a scendere attorno ai 20. Il responsabile economico dem Antonio Misiani ha proposto che la scelta spetti ai leader, proposta che non convince Avs e M5s.

Le posizioni dei leader

Conte si è detto convinto che si troverà una sintesi e ha invitato a non drammatizzare lo scontro. Angelo Bonelli ha sottolineato che il centrosinistra non può presentarsi alle elezioni divise. Nicola Fratoianni ha indicato uno spazio ampio tra la soglia dei 5,4 milioni proposta da Avs e i 100 milioni del Pd.

Sull’Ucraina e sulla politica estera il tavolo non ha fatto passi avanti. Il tema procede di pari passo con quello sul fisco. Il M5s chiede un no esplicito al sostegno militare a Kiev, nodo che resta aperto.

Istruzione e minori nel programma

Nel suo intervento davanti alla Flc-Cgil, Schlein ha promesso di difendere la scuola pubblica, l’università e la ricerca pubblica, e di aumentare gli asili nido. Riccardo Magi di Più Europa ha chiesto di superare le norme introdotte dal governo Meloni nei confronti dei giovani, definite repressive e punitive.