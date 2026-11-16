Le Borse europee chiudono un’ottava in recupero. Dopo un avvio brillante, i mercati hanno mantenuto gran parte dei guadagni iniziali, sostenuti dai segnali di distensione tra Stati Uniti e Iran e dal rimbalzo dei titoli tecnologici. A complicare il quadro sono arrivati un’inflazione americana superiore alle attese e le dimissioni del Ceo di Nvidia Jensen Huang, legate a relazioni extraconiugali, una delle quali con una presunta spia cinese.

Il bilancio delle cinque sedute resta positivo. Milano guadagna il 3,6% e torna vicina ai 52mila punti. Bene anche Francoforte (+3,6%), Parigi (+2,8%), Amsterdam (+1,8%) e Madrid (+3,4%). La tenuta dei settori tradizionali, la cosiddetta old economy, ha compensato le turbolenze del comparto tech.

Banche protagoniste a Piazza Affari

Il comparto bancario è stato il motore della settimana, sostenuto dall’andamento europeo (+4% lo Stoxx 600 settoriale) e dal risiko.

Banco Bpm vola con il +10,6%, perché il mercato scommette su condizioni più favorevoli nell’eventuale fusione con Crédit Agricole Italia. Il consiglio di amministrazione ha affidato all’amministratore delegato Giuseppe Castagna l’avvio delle trattative, con al centro prezzo, tutela degli azionisti di minoranza e futuro di Anima. UniCredit sale del 9%, Mediobanca del 4,5% e Bper del 4%.

Più contenuti i progressi di Intesa (+1,4%) e Mps (+1,5%), in attesa dell’offerta pubblica di scambio della prima sulla seconda, prevista per il 24 novembre.

Tech e materie prime tra alti e bassi

In testa al Ftse Mib c’è Avio con +14%, seguita da STM (+11,4%), che ha recuperato in una settimana agitata per i chip. Prysmian (+6,6%) e Technoprobe (+6%) hanno registrato acquisti. In coda Stellantis (-12,5%), A2A (-5,4%) e Amplifon (-3,7%). Sul fronte delle materie prime, l’oro ha perso il 4,7% nell’ottava, scendendo a 3.883 dollari l’oncia, sotto quota 4mila. Il Bitcoin ha ceduto il 9,6%, a 68.500 dollari, sui minimi da agosto. Il petrolio ha chiuso in calo: il Brent segna -2% a 95,7 dollari e il Wti -0,2% a 88,4 dollari. L’euro ha perso l’1% sul dollaro, fermandosi a 1,1034, sui minimi da aprile 2025.

Venerdì 13 novembre, seduta piatta

Nella giornata di venerdì i guadagni delle Borse europee hanno perso slancio dopo una partenza positiva. Wall Street è tornata a vendere sul colosso dei chip, dopo le dimissioni di Jensen Huang. Gli operatori temono ripercussioni sulla filiera dell’intelligenza artificiale e sui rapporti tra Usa e Cina. Nello stesso giorno era atteso il giudizio di S&P sul rating dell’Italia, con previsione di conferma a “BBB+”. Milano ha chiuso a +0,1%, poco sotto quota 52mila punti.