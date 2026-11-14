Finanza e investimenti

Il petrolio russo Urals non è mai stato così conveniente rispetto al Brent da tre anni, mentre l'India riduce gli acquisti.

Il greggio Urals, la qualità di punta della Russia, è stato offerto con gli sconti più marcati rispetto al Brent degli ultimi tre anni. Il calo è avvenuto all’inizio di novembre, nel momento in cui le forniture dal Medio Oriente tornavano a crescere e l’India riduceva le proprie importazioni dalla Russia.

Sconti record nei porti di Baltico e Novorossiysk

Tra il 1° e il 6 novembre, il Urals è stato proposto con un ribasso di 31 dollari al barile rispetto al Brent nei porti baltici e di 33 dollari nel porto del Mar Nero di Novorossiysk. Secondo i dati di Argus, ripresi dal quotidiano Kommersant, si tratta dei divari più ampi dall’. Argus collega l’allargamento della forbice alla domanda debole e agli alti costi di trasporto.

Nonostante gli sconti più ampi, i volumi esportati sono rimasti stabili. Dai porti baltici sono partiti in media circa 1,5 milioni di barili al giorno, in linea con i livelli di inizio ottobre. Da Novorossiysk il flusso è rimasto quasi invariato, con 762.000 barili al giorno.

Medio Oriente e India cambiano gli equilibri

A novembre le importazioni indiane di greggio attraverso lo Stretto di Hormuz sono salite a 2,1 milioni di barili al giorno, superando i 1,8 milioni acquistati dalla Russia, stando ai dati della società di analisi dei flussi marittimi Kpler. Kirill Bakhtin, analista di BCS World of Investments, osserva che le forniture crescenti dai produttori del Golfo Persico stanno aumentando la concorrenza sul greggio Urals.

Sergei Frolov, managing partner di NEFT Research, ritiene che i costi di trasporto elevati rendano il greggio russo meno competitivo. Il petrolio russo con consegna a dicembre sulla costa occidentale indiana è sceso di 2,30 dollari, fino a 94,38 dollari al barile, cioè 2,25 dollari sotto il Brent. È la prima volta dall’agosto che il greggio russo destinato a quell’area viene quotato sotto il Brent.

Gli analisti di Vector Capital scrivono che i ricavi dei produttori russi di petrolio sembrano aver toccato il picco. Le spedizioni di greggio mediorientale si stanno avvicinando ai livelli precedenti alla guerra, e per questo si attendono prezzi globali più bassi e sconti ancora più ampi sul greggio russo, con un calo degli incassi all’export.