Il caso di David Rossi sta per avere importanti risvolti che aiuturebbero a chiarire in definitiva come sia davvero andata quella notte del 2013 ma mentre si dibatte ancora il legale della vittima è stato a sua volta vittima di un sinistro stradale.

Il caso David Rossi è stato riaperto dopo essere stato chiuso con l’accusa di suicidio, una posizione che non ha mai convinto chi si è interessato del caso dal principio, in particolare perché Rossi era un manager di successo, molto apprezzato in MPS e non avrebbe avuto motivo di terminare la propria esistenza, a seguito della riapertura del caso si sono riavviate anche le procedure relative al processo e proprio in riferimento al processo è successo un fatto incredibile.

Oltre al danno la beffa: dopo l’incidente la telefonata al PM, udienza rinviata

Come se non bastasse mentre gli occupanti erano impegnati a gestire le conseguenze dell’impatto l’avvocato Zani ha ricevuto una telefonata da parte di una collega, come riporta La Nazione.

In questa telefonata le è stato ribadito di tornare verso Siena poiché l’udienza era stata appena rinviata di conseguenza il viaggio fatto fino a quel momento è stato inutile.

Ora sarà tempo principalmente di rimettersi in sesto a livello fisico per poi affrontare nuovamente le carte processuali nel corso della nuova udienza la cui data non è ancora stata resa nota.

Il PM del caso David Rossi coinvolto in un incidente in A1

Il PM del caso David Rossi, Nicola Marini giovedì si stava recando a Roma per prendere parte al processo e mentre percorreva la A1 è stato coinvolto in un sinistro stradale.

Era al volante di una Range Rover all’altezza di Orvieto, quando ha perso il controllo della vettura finendo per impattare contro i jersey. Tra le cause, la principale sembra essere la presenza di una macchia d’olio sull’asfalto, che ha fatto scivolare la vettura fuori dalla carreggiata.

Ad avere le conseguenze più gravi però è stato l’ex comandante dei Carabinieri di Siena, Daniele Secci, sottoposto ad un intervento chirurgico. Esiti minori per i due avvocati presenti in auto: un paio di fratture per Giulia Zani e miracolosamente illeso il collega Enrico De Martino.