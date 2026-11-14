Tragedia a Maddaloni, in provincia di Caserta, dove un incidente tra due motociclette è costato la vita a Michele Farina, 34 anni. Lo schianto è avvenuto intorno alle 19 di venerdì 13 novembre, sul cavalcavia che collega via Libertà e via Serao. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito anche un altro motociclista, un uomo di 40 anni, trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, le due moto si sarebbero scontrate mentre percorrevano il cavalcavia. L’impatto è stato molto violento e per Farina non c’è stato nulla da fare: il 34enne è morto sul colpo a causa delle ferite riportate. L’altro conducente è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato ricoverato in gravi condizioni.

Incidente a Maddaloni: i rilievi della Polizia Municipale per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari e gli agenti della Polizia Municipale di Maddaloni, guidati dal comandante Mimmo Renga. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e chiarire le cause dell’incidente.

Al momento, infatti, non sono ancora chiari tutti gli elementi che hanno portato alla collisione tra le due motociclette. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a stabilire come si siano svolti i fatti e a verificare eventuali responsabilità.

Il cordoglio del consigliere regionale Vincenzo Santangelo

La notizia della morte di Michele Farina ha suscitato profondo dolore in città. Sui social è intervenuto anche il consigliere regionale Vincenzo Santangelo, già vicesindaco di Maddaloni, che ha espresso la propria vicinanza alla famiglia della vittima e al motociclista ferito, Giuliano, che ha dichiarato di conoscere personalmente.

“Il mio pensiero va innanzitutto alla famiglia di Michele, alla quale esprimo tutta la mia vicinanza, e a Giuliano, per il quale prego e spero con tutto il cuore che possa superare questo momento così difficile“, ha scritto.

Nel suo messaggio, Santangelo ha voluto anche lanciare un appello sulla sicurezza stradale, rivolgendosi in particolare ai più giovani e ai genitori. “Indossate sempre il casco. Rispettate i limiti di velocità. Non sottovalutate mai i pericoli della strada“, ha ricordato, sottolineando che si tratta di gesti di responsabilità verso sé stessi e verso le persone che aspettano a casa.

Il consigliere ha infine precisato di non voler formulare giudizi sulle cause dell’incidente, che dovranno essere accertate dalle autorità, auspicando però che la tragedia possa diventare un’occasione di riflessione per tutti.