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Zeni (Fid), ""Qualità di vita migliorata per pazienti con diabete di tipo 1""

Zeni (Fid), ""Qualità di vita migliorata per pazienti con diabete di tipo 1""

“Sicuramente la qualità di vita è in costante miglioramento. Mio figlio ha avuto l'esordio del diabete di tipo 1 nel 2004 e allora eravamo fermi alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi abbiamo i sensori, vediamo sul cellulare la glicemia e il suo andamento, di...

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“Sicuramente la qualità di vita è in costante miglioramento. Mio figlio ha avuto l’esordio del diabete di tipo 1 nel 2004 e allora eravamo fermi alle punture e al test della glicemia tramite il glucometro pungidito. Oggi abbiamo i sensori, vediamo sul cellulare la glicemia e il suo andamento, disponiamo di microinfusori e di sistemi quasi chiusi con algoritmi che aiutano nella gestione”.

Lo ha detto Nicola Zeni, presidente Fid – Fondazione italiana diabete, in occasione della Giornata mondiale del diabete. A Roma, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è tenuto un importante momento di confronto istituzionale e scientifico dedicato alla prevenzione, alla diagnosi precoce, alla ricerca e all’innovazione nel campo del diabete.

https://www.youtube.com/watch?v=YMQ12VFr_mQ

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