Un booster finito in mare e una navicella che prosegue verso l'orbita: il nuovo test di Starship di SpaceX è tutto da seguire.

Il tentativo di SpaceX di riportare a terra l’intera Starship dalla piattaforma di lancio ha incontrato un ostacolo già nella prima fase. Il booster del primo stadio, invece di rientrare verso la torre in Texas, è caduto nel Golfo del Messico dopo un’interruzione automatica della missione. La navicella, nonostante l’imprevisto, ha comunque raggiunto l’orbita e ha continuato il suo percorso.

Il piano originale prevedeva di recuperare ogni singolo componente del razzo per poterlo riciclare, un obiettivo che nessuno ha ancora raggiunto. Secondo Elon Musk, una volta centrato questo risultato si otterrebbe la frequenza di lancio rapida e costante necessaria per costruire basi lunari e inviare persone su Marte. Poco dopo l’inserimento in orbita, la navicella è stata preparata per trasportare 26 satelliti Starlink di ultima generazione, con 15 giri attorno alla Terra a circa 275 chilometri di altitudine.

Il ritorno previsto alla piattaforma

Sabato è previsto un nuovo tentativo di recupero, con la navicella che dovrebbe tornare sulla piattaforma di lancio per essere afferrata in volo dai bracci meccanici fissati alla torre. Sarebbe la prima volta che un veicolo torna alla base dopo un volo orbitale. Se tutto procede come previsto, la missione durerà circa 22 ore.

Le prossime tappe della missione

La missione avrà diversi punti di controllo in cui il recupero potrà essere annullato. Il rientro a terra o l’ammaraggio nel Pacifico settentrionale sarà deciso in base ai dati raccolti durante il volo, e un eventuale ammaraggio nel Pacifico meridionale resta un’opzione prevista. In ogni caso, la prova servirà a verificare la possibilità di riutilizzare il sistema in modo completo e rapido.