Caos nei cieli degli Stati Uniti, con il blocco dei decolli a livello nazionale durato per più di 4 ore, con disagi per decine di migliaia di passeggeri. Sono state individuate le cause del blocco. Ecco tutti i dettagli.

Usa, blocco totale dei voli: decine di migliaia di passeggeri rimasti a terra

E’ stato un venerdì nero negli Usa per il blocco durato per oltre 4 ore dei voli a livello nazionale.

Decine di migliaia sono i passeggeri che sono rimasti a terra. Stando a quanto si apprende, sarebbero stati più di 7.700 i voli cancellati nelle scorse ore da e per gli Stati Uniti ai quali si sommano altri 2.000 che saranno annullati nelle prossime ore, come ha riferito la Cnn, citando dati di FlightAware, secondo cui sono stati oltre 8.000 i voli con ritardi mentre per oggi più di 300 subiranno variazioni di orari.

L’emergenza era scattata intorno alle 15:54 ora della costa orientale (ovvero le 21:54 italiane) con le prime segnalazioni partite dagli aeroporti di Chicago, che si sono poi estese rapidamente a tutti gli aeroporti del Paese. La FAA aveva ordinato lo stop a tutti i voli in partenza citando “circostanze straordinarie e ragioni di sicurezza”.

Gli aerei già in volo non sono stati costretti ad atterraggi immediati ma sono stati gestiti singolarmente fino a destinazione. Ora il blocco è stato revocato e se ne è compresa la causa. I dettagli.

Blocco totale dei voli negli Usa, aerei a terra per ore: scoperte le cause

Dopo circa 4 ore il blocco dei voli negli Stati Uniti è stato rimosso: “a bbiamo identificato il problema. I nostri centri e i nostri tracon sono operativi. Quindi, alle 8.15 di stasera, ora della costa orientale, abbiamo riaperto lo spazio aereo“, ha fatto sapere il segretario di Stato ai Trasporti, Sean Duffy, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. “La realtà è che disponiamo di un sistema di controllo del traffico aereo estremamente obsoleto. Da un anno a questa parte, il presidente chiede al Congresso di finanziare integralmente la realizzazione di un sistema di controllo del traffico aereo completamente nuovo. Attualmente utilizziamo sistemi di telecomunicazione tdm, ovvero di tipo analogico”. Duffy ha quindi imputato a “switch e router davvero intasati di dati” la ragione dello stop e ha chiesto al Congresso di stanziare 50 miliardi di dollari parlando di “vera emergenza”. Senza una manutenzione, ha detto, sennò “continuerà a guastarsi”.