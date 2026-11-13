Il presidente russo ha avuto un siparietto comico con gli inviati americani che sono stati colpiti dalla sua vena ironica.

Vladimir Putin torna a far parlare di sé e stavolta non ha a che fare principalmente con la guerra che ha avviato dal 2022 nei confronti dell’Ucraina, quanto più ad un suo lato umano inedito che difficilmente ci si aspetta di vedere così chiaramente in occasione di incontri politici, un qualcosa che ha lasciato basiti anche gli interlocutori.

Vladimir Putin, incontro con i vertici statunitensi per discutere del conflitto

Vladimir Putin ha accolto a suo modo i vertici americani nel salotto del Cremlino per tentare di trovare un punto di incontro relativo al conflitto in Ucraina che va avanti dal febbraio 2022 e che da parte della Russia non accenna a concludersi, complice il supporto europeo all’Ucraina che altrimenti si vedrebbe sconfitta nel giro di qualche settimana.

A questo proposito Putin ha fatto sapere, tramite il proprio portavoce Peskov, che nella difficile situazione che intercorre con l’Unione Europea è stata proprio l’UE ad interrompere i rapporti con Mosca e che lui non ha mai rifiutato i contatti.

Un tentativo, l’ennesimo, di distorcere a proprio favore la realtà dei fatti e di considerare, come accade ormai dal 2022, l’occidente come un nemico da abbattere e del quale non fidarsi.

Vladimir Putin e la barzelletta che ha traumatizzato gli inviati USA

Vladimir Putin durante l’incontro avuto con i diplomatici statunitensi, Kushner e Witkoff ha sfoderato il proprio lato ironico, proprio come il miglior Silvio Berlusconi, quando intratteneva ospiti e pubblico con il suo humor.

L’oggetto in questo caso è stato una barzelletta, meccanismo utilizzato per dimostrare, in un modo diverso dal consueto, la difficile situazione tra Europa e Russia ma allo stesso tempo per lanciare un messaggio chiaro al capo di Stato americano Donald Trump.

“Supponiamo che un imbroglione che ha costruito una casa fuori Kyiv venga convocato dagli investigatori che vogliono sapere da dove abbia preso i soldi. L’imbroglione risponde di averli presi dal comodino e gli investigatori a quel punto vogliono sapere come siano finiti tanti soldi nel comodino. L’imbroglione risponde: ‘li ha messi mia moglie’. Gli investgatori allora domandano da dove sua moglie abbia preso tanti soldi. ‘Glieli ho dati io’, risponde l’imbroglione. ‘E tu alllora da dove li hai presi?’, chiedono gli investigatori. ‘Dal comodino’”.

Questo il testo integrale della barzelletta diffuso da Il Foglio e riportato da LiberoQuotidiano, un gesto a cui Putin non ci ha abituato ma che è da vedere in modo molto più approfondito rispetto alla semplice barzelletta per far ridere perché, come è risaputo, lo Zar russo non parla mai a caso.