Scuole, Tajani: non ci facciamo condizionare da chi vuole il caos

Forlì, 13 nov. (askanews) – “Il governo non ha mai chiuso le scuole, sono state decisioni prese dai singoli presidi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Festival dell’economia sociale a Forlì, a proposito delle minacce arrivate via mail agli istituti scolastici.”Adesso si è deciso di non chiudere più nessun luogo di ritrovo con molta gente quando ci sono delle minacce spam: soltanto in casi comprovati di rischio, su decisione del prefetto, si può intervenire”, ha aggiunto Tajani, “Dobbiamo anche far capire che non ci facciamo condizionare da operazioni che tendono soltanto a provocare caos e confusione”.

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