Mattarella a Vicenza visita la mostra Italia-Germania

Vicenza, 13 nov. (askanews) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal sindaco di Vicenza Giacomo Possamai e dal presidente della Regione Veneto Alberto Stefani sta visitando nella città veneta la Mostra “Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”, in Basilica Palladiana. Mattarella è stato accolto da una folla festante.Dopo aver visitato la mostra, il capo dello Stato ha incontrato i responsabili del Giornale di Vicenza, e ha salutato la folla in piazza, in particolare i bambini ed i ragazzi delle scuole, le bandierine tricolori alla mano.

Mattarella si è quindi recato al Teatro Olimpico per un incontro con le rappresentanze della città.