Ucraina, Tajani: "Europa parli con una voce sola al negoziato"

Forlì, 13 nov. (askanews) – “Io credo che l’Europa debba parlare con una voce sola e debba decidere, prima che si avvii una fase nuova del confronto tra le parti, perché ci sia un portavoce dell’Europa che tenga conto magari anche della presenza di Paesi che non sono parte dell’Unione europea”.

Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, rispondendo a una domanda sulla trattativa per l’Ucraina a margine del Festival dell’Economia sociale a Forlì. “Serve un’unica voce perché troppi formati, troppe iniziative individuali rischiano di non far sì che l’Europa possa giocare un ruolo da protagonista nella costruzione della pace, che è indispensabile, che è l’obiettivo di tutti quanti”, ha aggiunto.”Proprio perché l’Europa deve garantire la propria sicurezza, l’Europa ha inflitto sanzioni alla Federazione russa, non può non essere parte di una trattativa destinata a chiudere un’orribile stagione di cinque anni di guerra che hanno provocato centinaia e centinaia di migliaia di morti”, ha proseguito Tajani.A proposito dell’abbraccio tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Tajani ha ricordato che “abbiamo sempre avuto ottimi rapporti con l’Ucraina.

È stato firmato il tredicesimo pacchetto di aiuti militari, ma abbiamo fatto aiuti economici, aiuti di ogni tipo, anche nel settore elettrico, proprio per aiutare la popolazione civile. Siamo sempre stati dalla parte dell’Ucraina, abbiamo difeso il diritto dell’Ucraina a vedere garantita la propria integrità territoriale, ma non siamo mai stati in guerra con la Russia”.