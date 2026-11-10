“Una strage", gru crolla nell'altoforno: decine di morti nell’incendio

I fatti incredibili sui luoghi di lavoro interessano ogni angolo del mondo dal nostro paese ad altre nazioni in Europa ed in altri continenti e si tratta di notizie che nessuno vorrebbe mai sentire ma che purtroppo possono verificarsi in ambienti di lavoro dove la produzione è l’assoluta priorità e magari i controlli di sicurezza vengono meno.

Crolla gru nell’altoforno, sei arresti e nessuna notizia sull’indagine

Immediatamente dopo il fatto le forze dell’ordine locali sono intervenute ed hanno posto in arresto sei persone, ritenute responsabili della tragedia che si è verificata.

Successivamente è arrivato un inatteso silenzio stampa da parte di chi si sta occupando dell’indagine e questo ha destato non pochi sospetti, in particolare perché sono arrivate denunce relative alla sicurezza interna allo stabilimento, secondo alcuni soggetti davvero scarsa.

Il fatto che non si sappia nulla rispetto alle indagini è una mancanza di rispetto nei confronti degli operai che a causa di questo errore hanno pagato con il prezzo più alto ovvero la vita.

Crolla la gru nell’altoforno in Turchia, 17 morti e 12 feriti il bilancio

Il crollo della gru nell’altoforno in Turchia, l’episodio si sarebbe verificato ieri intorno alle 12 ora locale, una gru che stava trasportando del materiale in una zona dell’altoforno sarebbe crollata ed il materiale è terminato all’interno di una fornace accesa.

Il risultato è stata una violenta deflagrazione che ha causato, come riporta The Social Post tramite i media locali, 17 morti e 12 feriti in uno degli incidenti sul lavoro più gravi della storia recente della Turchia.

La società incaricata di effettuare i lavori all’interno dell’altoforno ha fatto sapere che si sarebbe trattato di una manutenzione programmata di uno dei forni ad arco elettrico e non di un’attività straordinaria. Dichiarazioni ancora in fase di accertamento.

Infine vi è incertezza anche relativamente alla dinamica del fatto, le discordanze e l’omertà sulle indagini pongono un grande punto interrogativo sulla vicenda che nel frattempo si spera possa venir risolta in modo corretto per rispetto alle vittime e alle loro famiglie.