Ospite di "60 Minutes" il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che si è trovato a parlare di morte e aldilà, asserendo di sperare di andare in Paradiso ma di non voler perdonare i propri nemici.

Il presidente degli Stati Unit i Donald Trump è stato ospite di “60 Minutes”, dove si è trovato a parlare di morte e di aldilà. Ecco che cosa ha detto nel dettaglio il Tycoon nel corso dell’intervista.

Donald Trump e l’intervista a “60 Minutes”

Sta facendo discutere l’intervista di Donald Trump a “60 Minutes“, intervista nella quale il presidente degli Stati Uniti si è trovato a parlare di morte e aldilà.

Ieri, domenica 8 novembre 2026, il Tycoon ha rilasciato la sua prima intervista al corrispondente della CBS Ross Douthat, dopo le elezioni di midterm. Douthat, scrittore cattolico conservatore nonché editorialista del New York Times, ha aperto cos il discorso: “Parliamo della morte”. Il giornalista ha chiesto a Trump se il fatto di essere sopravvissuto a diversi tentativi di assassinio abbia cambiato o meno il suo rapporto con la morte: “Cosa pensa che succeda quando si muore?”.

E il Tycoon ironicamente: “Beh, spero di sentire la vostra mancanza“. Il discorso poi è andato avanti. Ecco che cosa ha detto Trump.

Donald Trump lascia tutti senza parole: “Quando sarò morto…”

L’intervista a “60 Minutes” è proseguita con Douthat che ha chiesto a Donald Trump che cosa pensa che gli accadrà quando morirà: “Intendi dove vado? Sono una persona religiosa, quindi in teoria andrò in Paradiso”.

Alla domanda se ne fosse davvero convinto, il presidente degli Stati Uniti ha risposto: “Lo spero. Non voglio andare all’inferno”. Un botta e risposta questo tra Donald Trump e Ross Douthat che è stato commentato tantissime volte e che ha fatto in brevissimo tempo il giro del web. Poi è stat anche chiesto se Trump sarebbe disposto a perdonare i suoi nemici per potersi guadagnare il Paradiso, e il Tycoon ha però risposto senza giro di parole con un secco no. Anche questa risposta da parte di Trump ha generato molte discussioni sul web.